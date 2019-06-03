Шведский суд отказал в заочном аресте Джулиана Ассанжа

Суд Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Reuters. В то же время Ассанж остаётся подозреваемым по делу об изнасиловании. В прокуратуре заявили, что расследование будет продолжено.

13 мая шведская прокуратура возобновила расследование об изнасиловании в отношении Ассанжа. Дело было прекращено в 2017 году. Прокуроры допускали возобновление дела в случае, если Ассанж лично сможет присутствовать в Швеции. Срок давности по делу истекает в августе 2020 года.

20 мая прокуратура Швеции запросила ордер на заочный арест Ассанжа. В WikiLeaks считают возобновление дела об изнасиловании результатом "политического давления".

23 мая Министерство юстиции США предъявило Ассанжу дополнительные обвинения по 17 пунктам. Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконной публикации секретных материалов, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа. Вскоре суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.