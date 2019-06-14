Войска специального назначения Великобритании разработали новую концепцию противодействия силам противника по всему миру. Об этом пишет газета The Guardian. По данным издания, у спецназа королевства поменяются приоритеты в работе – противодействие джихадистам было признано менее важным, чем борьба с Россией, Ираном и Китаем.

Источник Би-би-си в британском правительстве рассказал телеканалу, что задачи спецназа по выполнению антитеррористических миссий снижаются, в то время как растёт необходимость противостоять операциям со стороны больших государств.

Новая концепция позволяет британской армии использовать спецназ в других странах, где не размещены британские войска, например, в странах Балтии и Африке, чтобы противостоять угрозам, исходящим от России. На новых миссиях спецназ будет меньше прибегать к насилию и больше сотрудничать с разведкой и контрразведкой, утверждают источники канала.

Канал отмечает, что при этом боестолкновения с поддерживаемыми Россией, Китаем и Ираном силами могут привести к политическим рискам, нежелательным для британских политиков. Новый документ скоро должен обсуждаться в британском правительстве.