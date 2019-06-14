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Сёстрам Хачатурян предъявлено окончательное обвинение

Ангелина Хачатурян

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Следствие предъявило сёстрам Хачатурян окончательное обвинение по делу об убийстве их отца. Адвокат Алексей Липцер в пятницу сообщил журналистам, что квалификация обвинения не изменилась – девушкам вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

Поменялся мотив преступления – теперь это результат противоправных насильственных действий со стороны отца, заявил юрист. Ранее сёстры рассказывали, что на преступление их толкнули насилие и издевательства со стороны отца, которые они терпели в течение многих лет.

В отношении сестёр Хачатурян с сентября прошлого года действует мера пресечения в виде запрета на определённые действия. Им запрещено выходить на улицу после 19:00, общаться друг с другом, пользоваться интернетом и мобильной связью.

  • Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
  • Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.​ Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.

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