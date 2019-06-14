Сёстрам Хачатурян предъявлено окончательное обвинение

Следствие предъявило сёстрам Хачатурян окончательное обвинение по делу об убийстве их отца. Адвокат Алексей Липцер в пятницу сообщил журналистам, что квалификация обвинения не изменилась – девушкам вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

Поменялся мотив преступления – теперь это результат противоправных насильственных действий со стороны отца, заявил юрист. Ранее сёстры рассказывали, что на преступление их толкнули насилие и издевательства со стороны отца, которые они терпели в течение многих лет.

В отношении сестёр Хачатурян с сентября прошлого года действует мера пресечения в виде запрета на определённые действия. Им запрещено выходить на улицу после 19:00, общаться друг с другом, пользоваться интернетом и мобильной связью.