"Личность, а не диагноз". Елена Малышева оскорбила "особенных" детей

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева решила обсудить тему "Откуда берутся кретины?". Эта фраза была отражена в студии на полу на фоне фотографии младенца. А на заставке, которая предваряла передачу, было написано "Мой ребенок – идиот". Это возмутило общественные организации, которые работают с детьми с особенностями развития, борются за инклюзивное общество и уничтожение стигматизации таких заболеваний.

Первым выразила свое возмущение Ассоциация "Аутизм – регионы". Ассоциация объединяет некоммерческие организации родителей детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями из нескольких регионов России. Ассоциация осудила использование такой лексики, назвав это актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями.

– Мы родители детей с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями развития, говорит представитель Ассоциации Екатерина Заломова. – И мы реагируем на это, конечно, негативно. Таких медицинских терминов как "кретин" и "идиот", в принципе сейчас нет. Есть формулировка "умственная отсталость". Мы с вами прекрасно знаем, что очень многие сейчас слова приобрели негативный оттенок и звучат скорее как ругательство, нежели как определение диагноза. Мы считаем, что, в принципе, человека нельзя определять через диагноз. Человек – это не диагноз, это прежде всего личность.

Заломова отметила, что в сообществе сейчас используются другие термины, например, "люди с аутизмом". Ассоциация настаивает на том, чтобы по отношению к людям с особенностями развития не использовались негативно окрашенные термины, потому что для родителей это дополнительная нагрузка, а им и так непросто.

Человек – это не диагноз, это прежде всего личность

– Малышева сказала, что "мы все хотим, чтобы родился умный", а что, если родился "неумный", он не имеет права на существование? Мы считаем, что такое отделение ведет к сегрегации, к коррекционным школам, помещению людей в психоневрологические интернаты и так далее. Мы считаем, что к словам нужно относиться очень внимательно, как во всем цивилизованном мире.

Ассоциация отправила официальный запрос руководству Первого канала с требованием снять сюжет с сайта, так как он содержит ложные и дискриминирующие сведения. Также ассоциация требует, чтобы авторы и редакторы программы принесли публичные извинения всем людям с ментальными особенностями и членам их семей.

Как объяснил сотрудник департамента "Наука" ассоциации "Аутизм – регионы" Евгений Бондарь, в программе использовалась устаревшая в медицинской среде терминология. Кроме того, термин "кретин" в сознании обычных людей имеет оскорбительную коннотацию. Как и слово "идиот", которое также является устаревшим в медицинском контексте. Помимо этого, Бондарь обратил внимание на стиль высказываний ведущей и тон при общении с одной из героинь передачи – 12-летней дочерью другой телеведущей, Даны Борисовой:

– Она, общаясь с ребенком, намеренно противопоставляла ребенка умного, красивого, успешного, другому, гипотетическому человеку, которого называла кретином, над которым как бы насмехалась. Она говорила девочке: "По тебе видно, что ты не кретин", то есть она еще акцентировала внимание на внешности человека. Там были и другие подобные моменты. И все это подавалось как бы с юмором. Я считаю, что это все отвратительно, это пример дискриминации, пример оскорбительного отношения к людям с интеллектуальными особенностями. Мы выступаем против того, чтобы подобный контент появлялся на центральных каналах. Мы считаем, что это рубит на корню все те успехи, которые удалось достигнуть за последнее время общественным организациям, разнообразным фондам, которые борются за то, чтобы к особенным людям отношение в обществе было более гуманным.

Все это отвратительно, это пример дискриминации

Как отец ребенка с особенностями развития Евгений Бондарь периодически сталкивается с проблемами, которые вызваны стигматизацией подобных заболеваний. Это случается как на бытовом уровне, так и на уровне государственных институтов. Однако сейчас, по мнению Бондаря, появляются положительные тенденции, потому что над этой проблемой работает множество компетентных специалистов и серьезных организаций.

Проблема неприятия людей с особенностями развития стала обсуждаться в обществе совсем недавно, а такие высказывания по телевидению могут ухудшить ситуацию, считает координатор проекта "Обучение школьников с РАС" Татьяна Юдина.

– Раньше на наших улицах невозможно было встретить человека с ментальными особенностями, потому что их закрывали, их исключали из жизни. Отношение к ним как к людям второго или третьего сорта у нас в крови. Обсуждение этого только начинается, оно проходит достаточно трудно, а такие заголовки просто подливают масло в огонь. Как вообще можно было такой термин употреблять на федеральном канале?! Как можно людей с какой-то особенностью так назвать?! Я не понимаю, как это возможно. По-моему, в очередной раз Первый канал пробил дно. Мы и так опускаемся все ниже и ниже, а здесь просто... Уму непостижимо.

Отношение к ним как к людям второго или третьего сорта у нас в крови

Также критично к программе отнеслись в Фонде "Обнаженные сердца". По словам президента фонда Аси Залогиной, использование корректной терминологии по отношению к людям с инвалидностью влияет как на отдельного человека, так и на общество в целом. Поэтому этически недопустимо использование устаревшей терминологии, которая содержит оскорбительные для человека коннотации. Тем более, когда эта терминология тиражируется средствами массовой информации.

– То, как мы говорим о людях, определяет то, как мы к ним относимся. Современный мир меняется, профессиональная терминология также меняется. На сегодняшний день ни одна медицинская классификация (включая классификации, которые обязательны к использованию в России) не содержит оскорбительных терминов. В современных медицинских классификациях принято говорить о людях с трудностями интеллектуального функционирования. Важно также придерживаться принципа "сначала человек". Использование такого принципа позволяет в первую очередь видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние. Это помогает помнить о том, что люди с нарушениями развития имеют такие же права – жить в семье, учиться, отдыхать, работать, заниматься любимыми делами, как и все остальные люди, – считает Залогина.

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн уже прокомментировал слова Елены Малышевой:

"Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости. Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом", – сказал Брюн.

Генеральный директор благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви" Ирина Меньшенина уверена, что у ведущей не было умысла кого-либо обидеть. Возможно, она не придала значения особому смыслу этого слова. Однако, по ее мнению, всем, кто разговаривает с публикой с больших экранов, нужно проявлять двойную осторожность, тщательно подбирать слова и термины, которые касаются людей с ограниченными возможностями.

Им и так непросто в жизни, зачем еще вешать ярлыки и лейблы?

– Я представляю каждого отдельного родителя или члена семьи, где растут особенные дети. Им и так непросто в жизни, зачем еще вешать ярлыки и лейблы? Понятно, что к этому кто-то уже привыкает, кто-то считает это неважным, но большая часть сообщества реагирует болезненно. Совершенно ни к чему лишний раз обижать людей.

Сама Елена Малышева в интервью радиостанции "Говорит Москва" так прокомментировала ситуацию: "Посмотрите, пожалуйста, передачу. Там вообще ничего подобного нет. Вы все стали жертвами обмана". Она не стала отвечать, планирует ли она извиниться перед родителями детей с ментальными отклонениями, которых обидели её высказывания.

Елена Малышева уже не первый раз попадает в центр скандала после выхода своей передачи. В начале апреля она заявила, что не существует такой медицинской специальности, как остеопатия. Это вызвало критику врачей, работающих по этой специальности.

Как пишет РИА-Новости, высказывания Малышевой и исследования в эфире несколько раз становились причиной судебных исков к Первому каналу.