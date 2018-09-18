Другие мы. Эфир в 21:05

Сегодня в России, по меньшей мере, 200 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра. Точной статистики нет, а взрослым такой диагноз не ставят. Для социализации людей с расстройствами аутистического спектра в России почти ничего не предусмотрено. И, если после длительной волокиты все-таки получается устраивать детей с аутизмом в обычные детсады и школы, то о трудоустройстве и, насколько возможно самостоятельной взрослой жизни пока приходится только мечтать. Выходит, у людей с аутизмом в России нет будущего? Как изменить эту ситуацию? Спросим у Екатерины Мень и Дарьи Малышевой.