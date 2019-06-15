Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта (Анна) Федермессер отказалась от участия в выборах в Московскую городскую думу. Об этом она сообщила в субботу на своей странице в Фейсбуке, подчеркнув, что уже подала официальное заявление о снятии кандидатуры в избирательную комиссию.

"Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике –​ это грязь, но я не думала, что до такой степени", – написала Федермессер. Она назвала ложью заявления о том, что фонд "Вера" стал жить за государственный счёт.

По словам Нюты Федермессер, она продолжает считать, что есть "системные проблемы, которые, используя депутатство, можно решить быстрее и эффективнее", но не готова "к такому объёму лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела", в котором состоит вся её жизнь.

Федермессер заявила, что останется в фонде "Вера" и будет развивать Первый Московский детский хоспис. Она также пообещала выполнить обязательства, данные фондам, которые выдвинули её в депутаты.

"Это и программа по сопровождаемому проживанию в Москве, и общественный контроль, и помощь Лизе Алерт в поиске пропавших с помощью размещения объявлений на всех электронных табло Москвы, чтобы ускорить начало поиска, и появление в городе сестринских коек, и реформы в ГУП «Ритуал» и в работе московских моргов", – написала Федермессер. Она подчеркнула, что в статусе депутата справиться с этими задачами было бы легче, но постарается сделать это и без него.

В начале мая не участвовать в выборах Нюту Федермессер призвал основатель ФБК Алексей Навальный. В открытом письме он попросил не мешать другому кандидату – юристу его фонда Любови Соболь.​ Сегодня она поблагодарила главу фонда "Вера" за то, что та "не стала играть в грязную игру мэрии".