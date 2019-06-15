Правозащитники требуют освободить журналиста "Черновика" Гаджиева

"Комитет по защите журналистов призвал" немедленно освободить редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Его задержали накануне в Махачкале по подозрению в организации финансирования терроризма и участии в террористической организации.

В Комитете назвали преследование журналистов по террористическим статьям всё более распространённой практикой для Северного Кавказа. Вместо того, чтобы выдвигать абсурдные обвинения против ещё одного журналиста "Черновика", властям следовало бы найти убийц основателя газеты Гаджимурада Камалова, говорится в пресс-релизе организации.

Камалова застрелили 15 декабря 2011 года в Махачкале недалеко от офиса газеты "Черновик". Сообщалось, что в убийстве подозревают находящегося в розыске Магомеда Абигасанова, который приходится троюродным братом бывшему заместителю премьер-министра Дагестана Шамилю Исаеву.

Следственный комитет России пока не ответил на запрос по делу Гаджиева, заявили в "Комитете по защите журналистов".

О задержании Абдулмумина Гаджиева стало известно накануне. Его адвокат Арсен Шабанов сообщил об обысках, в ходе которых у журналиста не нашли "ничего запрещённого", но забрали телефоны и компьютеры.

По словам Шабанова, следствие считает, что Гаджиев якобы перечислял деньги Абу Омару Саситлинскому – живущему за границей проповеднику родом из Дагестана, которого российские власти подозревают в причастности к финансированию террористических организаций (сам он отвергает эти обвинения).

Редакция "Черновика" считает обвинения в адрес Гаджиева абсурдными.