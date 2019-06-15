Молодежная сборная Украины – чемпион мира по футболу

Молодёжная сборная Украины по футболу победила команду Южной Кореи в финальном матче чемпионата мира со счетом 3:1.

Это – наивысший успех за всю историю украинского футбола, сообщает портал newsone.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу U-20 с мировым чемпионством. Поздравление появилось на странице президента в Twitter. «Объединившись, можно сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше!» – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу 2019 года среди молодёжных команд проходил в Польше. Финальный матч игрался в Лодзи.