В Чемодановке по делу о массовой драке задержали ещё 12 человек

Полиция задержала ещё 12 жителей села Чемодановка Пензенской области по делу о массовой драке. В Следственном комитете заявили, что один из задержанных подозревается в причастности к убийству 34-летнего местного жителя Владимира Грушина, который скончался после беспорядков.

Ранее в рамках того же уголовного дела были арестованы двое мужчин, однако сами они участие в конфликте не признают.

В воскресенье в Чемодановке проходят похороны погибшего в массовой драке. Проститься с Владимиром Грушиным пришло около 200 человек, среди них - служащие погранвойск, поскольку сам погибший был пограничником.