В Чемодановке по делу о массовой драке задержали ещё 12 человек

Полиция задержала ещё 12 жителей села Чемодановка Пензенской области по делу о массовой драке. В Следственном комитете заявили, что один из задержанных подозревается в причастности к убийству 34-летнего местного жителя Владимира Грушина, который скончался после беспорядков.
Ранее в рамках того же уголовного дела были арестованы двое мужчин, однако сами они участие в конфликте не признают.
В воскресенье в Чемодановке проходят похороны погибшего в массовой драке. Проститься с Владимиром Грушиным пришло около 200 человек, среди них - служащие погранвойск, поскольку сам погибший был пограничником.
- 13 июня в селе Чемодановка произошёл конфликт с применением холодного оружия между местными жителями и цыганами. В результате пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один из потерпевших – мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, – скончался вечером 14 июня. Второй пострадавший остаётся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
- В пятницу сельчане провели митинг с требованием выселить цыган из Чемодановки. Они перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал". В село были введены подразделения ОМОНа и Росгвардии. Полиция задержала 174 человека, все они – цыгане. В МВД заявили, что подозреваемый в убийстве местного жителя задержан.
- Следственный комитет завёл уголовные дела по статьям об убийстве и хулиганстве.
- Губернатор Пензенской области запретил продажу алкоголя на территории Чемодановского муниципального образования до особого распоряжения.