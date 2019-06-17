Затравили? В сети спорят о снятии с выборов Нюты Федермессер

Одна из главных тем предстоящих осенью выборов в Мосгордуму получила новое развитие. Нюта Федермессер приняла решение не баллотироваться в одном округе с Сергеем Митрохиным и Любовью Соболь. Точнее, приняла решение не баллотироваться вовсе, о чём и написала у себя на странице:

Дорогие друзья,

В пятницу, 7 июня, я подала документы в Мосгордуму, но писать о регистрации в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала.

Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую.

Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии.

За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее.

Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени. Многие не верят, что работа в хосписе - очень благодарное дело; думают, что сталкиваться каждый день со смертью - невыносимо. Для меня это совсем не так. В этой работе есть осязаемый результат, который состоит из любви и благодарности, а главное, из ощущения, что каждая минута твоего рабочего дня - это не зря. За эти два месяца были и обвинения в том, что Фонд «Вера» стал теперь жить за государственный счёт, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка. Помню, пару лет назад на меня написали анонимку, что я присваиваю квартиры умерших пациентов в ЦАО - тогда мне казалось, что хуже ничего быть уже не может... Но последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное - лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми... Видный политолог, а также папа мальчика, с которым мой младший сын год ходил в один класс, написал: "коллаборанты (за которыми мы готовы признать их автономную правду) обязаны понимать, что сегодня режим дает им деньги, статусы и привилегии, третируя за их счет революционеров. Не замечая этого, и принимая эти деньги и статусы за свидетельства своего интеллектуального превосходства, коллаборанты встают на путь реальной моральной деградации". Деньги, статусы, третирование революционеров, интеллектуальное превосходство, моральная деградация? Это все обо мне. За то, что я решила баллотироваться в Мосгордуму. Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи. Я хочу и готова видеть своё имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь)-Федермессер.

Всё. Противостояния больше нет.

Я действительно считала и в какой-то мере продолжаю считать, что есть серьезные системные проблемы, которые, используя депутатство, можно решить быстрее и эффективнее. Но к такому объёму лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова. Я готова биться за больных и умирающих, за бесправных, необезболенных, одиноких стариков, забытых на панцирных койках безвестных богаделен, - за них - готова. За себя - нет. За эти несколько недель я отчетливо это поняла и приняла то решение, о котором вам сейчас и сообщаю: моя кампания окончена. Спасибо за бесценный опыт.

Выдвижение Федермессер породило большие споры (в начале мая Алексей Навальный обращался к ней с открытым письмом, "Цитаты Свободы" об этом можно почитать здесь).

Теперь оппозиционные кандидаты по этому округу и часть либеральной публики, видимо, считают, что к их доводам прислушались.

Денис Билунов:

Нюта сняла свою кандидатуру с выборов в МГД. Поступила правильно, очень рад за нее.

Елена Панфилова:

Нюта Федермессер - человечище (в чём я ни разу не сомневалась ни минуты) и тот самый осознанный российский гражданин будущего, о котором я обмечталась. Поманили (много чем, думаю), подумала (почитала, поговорила) и сделала.

Ни лжи, ни зависти, ни синдрома «медных труб».

Респект до неба.

Екатерина Шульман:

Нюта Федермессер - большой человек, и у неё много ещё всего впереди, к нашему общему благу. Мосгордума, не в обиду остальным кандидатам будет сказано - вообще не её уровень. Политическому менеджменту федеральному и региональному надо отучаться затыкать свои прорехи (что-то нас совсем никто не любит, давайте отсосем стакан чужой крови с высоким содержанием железа, и так ещё немного продержимся) за счет людей, которые слишком велики для этого. Отлично всех расставили, этого туда, того сюда, тех меняем на этих, тут рыбу заворачиваем. Но у людей есть своя воля, как коллективная, так и индивидуальная. Все эти идиотские схемы гладко укладываются только в совершенно плоской голове. И помните, что лозунг новой эпохи - "А что, так можно было?!" Да, так можно было. Когда вам в следующий раз будут предлагать "невыносимый выбор" - попробуйте отказаться. Так тоже можно, оказывается.

Сергей Пархоменко:

Очень верное решение Анны Федермессер - сняться с выборов. Жаль, запоздалое, но это не так страшно.

Рад за всю систему паллиативной помощи в России, которая снова обрела очень важного, умелого и неутомимого своего строителя и защитника. Уверен, что уважение со стороны государственных чиновников к этой системе и к самой Федермессер теперь вырастет: важно понимать, что это человек с волей и уверенностью в своем деле, которого не поймаешь на обычный околовластный шантаж: "не будете петь по-нашему - огребете неприятностей".

Александр Кынев:

Снятие Нюты Федермессер - 1) для нее репутационно выигрышный шаг 2) для власти - разумный шаг по деэскалации ситуации на выборах МГД

В то же время распространена точка зрения, что Нюту Федермессер "затравили". В провластных это мнение просто господствует, но встречается и у оппозиционных комментаторов.

Марина Королёва:

Что действительно хочется сделать - так это пройтись по списку друзей и забанить всех, кто учил тут жить Нюту Федермессер. Как будто взрослые люди вообще нуждаются в поучениях, а не сами принимают решения - и не сами же отвечают за них.

Не знаю, что выглядит хуже - прежние поучения в стиле парткомовских проработок или теперешнее одобрение тех, кто поучал ("молодец, теперь хорошая девочка, всё сделала правильно").

Отпишитесь от меня, будет во всех смыслах проще.

Нюте - отойти от всего этого как можно скорее.

Виктор Шендерович:

Главное в человеке - его целеполагание, писал я все эти месяцы, поддерживая Нюту Федермессер.

Поддерживая не в борьбе за место в Думе, а - в человеческом противостоянии с тысячами радостных раздавателей пощечин из числа "благородной публики".

Не стоивших, как правило, нютиного мизинца. Потому что она шла в эту заведомую грязь ради спасения людей, а их целеполаганием было - самоутверждение мелкого человека.

Считаю, что все, кто публично писал про Нюту чудовищные вещи - о ее карьеризме, перерождении, деградации, о том, что она "одна из них" - должны публично принести извинения.

Я так считаю, но я на это не надеюсь, разумеется.

А надеюсь - на то, что этим людям (хотя бы нескольким) станет стыдно.

Татьяна Краснова:

По сути комментарий у меня один: оставаться на стороне "либеральной общественности" становится все труднее.

А, нет, пожалуй еще одно, очень личное: если увидите меня в либеральном "белом пальто" - не сочтите за труд, пристрелите.

Армен Гаспарян:

Как видно, для истинных либералов не так уж и важны права всех людей. Собственная карьера и личные политические амбиции – вот то, что важно, ради чего они готовы затравить человека, который делает в этой жизни гораздо больше.

Кристина Потупчик:

Нюту Федермессер я, чисто по-человечески, хорошо понимаю. Психологически очень сложно существовать в условиях постоянной травли — а учитывая, что ее основная деятельность по помощи хосписам и сама по себе чрезвычайно эмоционально изматывающая и сложная, травля эта оказалась просто невыносима.<...>

Не удивлюсь, впрочем, если в штабе Навального-Соболь сегодня будет праздник, отмечание очередной «победы над режимом». Впрочем, с их морально-нравственными характеристиками все уже давно и так понятно.

Ну и сочувствую жителям 43 московского избирательного округа, где кандидатами остались Соболь и Митрохин, так что выбирать придется между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом.

Анна Фёдорова:

Ну что ж, не захотели добрые люди демократических взглядов видеть кандидатом Нюту Федермессер - будет у них Любовь Соболь и Митрохин.

Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим.

Что меня поразило. Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день - и какие стальные нервы вырастила. Так вот. Насколько же токсично пространство политики сейчас, что сломался даже такой стойкий человек.

И виноваты в этом уж не единороссы. А совсем другие люди. Те, кто толпами писал Федермессер, что она продажная сука. И те, кто их натравливал.

Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека.

Анастасия Татулова:

Для меня эта новость ещё хуже чем была про Голунова.

В своё время я решение принимала в том числе понимая что рядом со мной будет двигать важные вопросы Нюта, которая мегарезультативный и прямой человек.

Но это ее решение и я его уважаю , понимаю и принимаю. Ей устроили настоящую адову травлю .

То что пишут мне это детский лепет в сравнении с тем что писали Нюте. Причём очень разные и вроде неглупые( как я считала)люди - про это я нашла картинку, точно отражающее все это дерьмо.

Что теперь? А теперь в 43 округе жителям предстоит непростой выбор. За кого же отдать голос?

За Соболь?! , из - за которой и с которой вместе травили Нюту?

Та самую Соболь, которая спровоцировала всю ту грязь, которая лавиной сошла на человека, который больше всего был нужен этой новой Думе!!!!! Больше всех остальных кандидатов. Потому что шла она с повесткой сделать ДЕЛО, потому что она человек дела и доказала это уже миллион раз.

И никакие «разоблачения во имя борьбы с коррупцией и властью » Соболь не сотрут теперь эту гадкую историю. Когда хоть тушкой , хоть чучелом надо пролезть во власть. По головам. Не сменив округ. Потому что знали что нет у Нюты ни времени ни сил бороться такими методами....

Или за Митрохина , который травил Нюту, даже ради этого объединившись с Соболь.

Потому как они понимали, что точно не выиграют у неё.

Ирина Павлова:

Был у нас с вами шанс, что хоть один достойный человек, без дряни за пазухой, будет в этом ... эээ... органе власти.

И нет больше шанса.

Спаси Господь - я ни секунды не осуждаю Анну Константиновну (да и кто я такая, чтоб её осуждать?!)

Это - её решение, её выбор, её право. Хотя мне искренне жаль и больно.

Но я знаю, кто и как подталкивали и подтолкнули её к этому решению и к этому выбору.

Знаю (видела своими глазами), какие использовались средства, какой был уровень давления, сколько было грязи вылито на чистого и нежного человека.

Я тут как-то писала, что у меня давно уже нет сомнений в том, что Навальный - плохой человек. Вот, что бы он ни делал, а человек он плохой и нечестный.

И ставленница его - тоже человек нехороший, и не очень честный (в этом у меня была уже пара случаев убедиться).

И болельщики у них - им подстать. Без сердца и без совести.

Ольга Максакова:

С большим уважением вспоминаю Веру Миллионщикову: она была настоящим врачом, фанатично и до конца преданным своему делу.

Не меньшее уважение вызывает у меня Нюта Федермессер. Все время очень хотелось хоть окриком, хоть тряпкой заткнуть многочисленные источники грязи,!вылившиеся на неё по известному поводу.

Поражает, не то, что Нюта отступила, боясь утонуть под этой лавиной. Себе дороже. После этого шага волна не покатилась взад, но лишь прибавила оттенки - от нежно зеленого до грязно коричневого. И ведь кидаются чем ни попади те, кто выглядят вполне приличными людьми.

Нюте стоит срочно научиться махать рукой, отворачиваться и идти дальше.

Хорошо, что у неё есть близкие люди, ее команда, друзья и профессионалы, которые помогут быстро залечить раны, но рубцы все равно останутся.

Я же снова и снова уверяюсь в том, что стайное поведение характерно для групп людей с разными взглядами и ценностями. Если кто-то крикнет Ату!, лай начинается мгновенно, а дальше стая несётся за выбранной жертвой, пока не порвёт в куски.

Ольга Серебрякова:

Ни слова о политике. Но пару слов о людях. Так вот. Мне горько и больно осознавать, что живём мы в эпоху тотального бездушия, непорядочности,пошлости и лицемерия.

Роман Бабаян:

Федермессер снялась с выборов в МГД. Не выдержала давление упырей. История с травлей отвратительная, но закон бумеранга ещё никто не отменял.

Алексей Венедиктов:

Радоваться, что затравленный человек уступил - это оправдывать травлю.

Мария Захарова:

Больше всех травят тех, кто хочет изменить окружающую действительность к лучшему своим трудом, в рамках демократических институтов. Таких смешивают с грязью, превращают в пепел. И кто? Те, кто хочет что-то изменить, но не трудом и не в рамках демократических институтов. А известным «до основания, а затем...». «А затем» и те и другие «доосновальщики» берут котомки и валят. И только мы остаёмся, начиная снова собирать разбросанные до нас камни.

Нюта, моя Вам поддержка и благодарность за титанический труд.

Андрей Медведев:



Вот ведь. Вылезло чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. И сожрало человека.



Нынешняя либеральная светлоликая оппозиция это и правда тучное, гнусное, лающее чудовище со ста пастями. Чудовищу всё равно кого жрать. На кого скажут "фас", на того и кинется.



Теперь в 43 округе жителям предстоит непростой выбор. За кого же отдать голос? За Соболь, которая травила Нюту, или за Митрохина который травил Нюту? Как же решить? Вероятно, придется посмотреть, кто же был более жесток и беспощаден к той, кто каждый день помогает умирающим, безнадежным, покинутым.



Отличный вариант. Ненависть против ненависти. Битва людоедов. Две пасти стозевного чудовища - выбирай любую.



Я уже писал как-то, что я на своем опыте знаю, что делает Нюта для людей. И знаю, что последние три недели жизни одной молодой девушки были наполнены не болью и ужасом, а любовью и верой благодаря именно Нюте.



Так что тут можно не переживать. Нюта так и будет помогать, спасать, давать надежду и любовь. И по большому счету, она давно уже человек федерального масштаба. Так что вряд ли в ее личной истории не возникнет какой-то новый поворот.



Ну а людоеды останутся со своей ненавистью. Она их и сожрет.

Александр Баунов:

Если бы Анна Федермессер снялась с выборов, сказав, что теперь, после дела Ивана Голунова стало ясно, что гражданское общество умеет быть сильнее государства, сильнее силовиков, и поэтому для главы общественной инициативы нет необходимости связывать себя формальными городскими обязанностями, это был бы один сюжет — не такой уж плохой выбор, хотя не обязательно верный.

Если бы она снялась, сообщив, что Москва не смогла или не захотела остановить мстительные, хотя и тщетные бесчинства Росгвардии 12 июня, это тоже был бы другой сюжет, увы печальный, но понятный.

Но она сняла свою кандидатуру потому что ее съели, хищно и неприбранно. Банально съели люди, многие из которых считают себя двигателями свободы. И которые не могут вытерпеть свободы не то что в довольно широком понимании русского человека (а там и коммунисты, и сторонники мнения, что Украина и Аляска — это Россия, кого там только нет), а вот даже небольшой свободы выбора среди своих — буквально между лучшим и хорошим. Люди, по мнению которых правильный выбор может быть только один, всегда один.

Я не живу в районе, где она шла кандидатом. Но если бы жил, у меня было бы непреодолимое ощущение, что меня лишили выбора. Причем сделали это не авторитарные власти. А уподобившиеся ей борцы с авторитарной властью. Для которых бюллетень должен состоять из одного единственно правильного кандидата. К чему собственно борцы с авторитарной властью очень быстро пришли, и эти выборы, всесоюзный праздник, я отлично помню.

Если бы я жил в том районе, я бы теперь с чистой совестью голосовал против Любови Соболь. Если ее зарегистрируют, конечно. Может быть за Сергея Митрохина, который оказался не таких хищным, и все-таки мы знакомы, странно сказать, с 1995 года. А может быть и ни за кого бы не пошел. Сами же говорите, зачем ходить на выборы, где против их воли снимают кандидатов.

Тина Канделаки:

Решение Нюты Федермессер о снятии своей кандидатуры с выборов в Мосгордуму — это событие, которое мешает развитию альтернативного будущего нашей страны. Нюта последовательно критиковала власть, но при этом работала на изменение ситуации и призывала власть к принятию нужных решений. Работала и продолжает это делать — вот что важно.



Когда такой человек начинает закономерно претендовать на то, чтобы представлять людей во власти, начинается травля, которая так хорошо освоена в нашей оппозиционной среде. Очень жаль, ведь оппозиция — это противопоставление, которое должно быть конструктивным, чтобы иметь реальный шанс на успех. Ну а если весь потенциал заключается в желании пошуметь, поздравляю: что ни день — все в радость.

Екатерина Винокурова:

Ну и добавлю, что «гражданское общество» с Нютой себя в эти недели вело так, и даже хуже, чем власть с «неугодными кандидатами».

Вчера говорила с другом, сказавшим важную вещь.

«Кать, гражданское общество, какое сейчас есть - это просто плохие люди».

Это люди, которые расскажут вам, как их травили в школе. А потом воспроизведут сценарий.

Это люди, которые хотят не конкуренции, а «нужного кандидата».

Люди, которые хотят не «освободить всех», а «стоять с пикетов за освободить всех».

Они умеют все это красиво преподнести. Но, к сожалению, сегодня случилась победа очень плохих людей.

Мюсли Лаврова:



То, что произошло с Нютой Федермессер, то как с ней поступила компания Навального и Соболь уже не звоночек, а звон колокола, который предупреждает всех тех, кто еще верил в искренность порывов и разговор про Россию Будущего.

Наталья Холмогорова:

История с Федермессер вызывает смешанные чувства. Понятно, что политика - дело грязное; идешь на выборы - сначала перечитай соответствующий рассказ Марка Твена и будь готов. И если с тобой произойдет только все то, что там описано, считай, тебе очень повезло. Могли бы и интимные видео (возможно, даже не твои) раздобыть и куда-нибудь выложить, и уголовное дело сфабриковать. Грязное это дело, оно вообще не про человечность и не про мораль.

Но когда гневно спрашивают (меня, например, спрашивали), почему мы требуем от оппозиции святости, ответ простой: потому что она на нее претендует.

Siloviki, чиновники или привластные олигархи никогда и не позиционировали себя, как нравственных людей. Про нравственность они вообще вспоминают, только завидя гей-парад, и то для проформы. Вполне очевидно, что это очень так себе люди, движимые собственными узкими и в основном корыстными интересами, что верить им нельзя, чтобы что-то от них получить, надо давить, а тот, кто пытается им в чем-то серьезном противостоять, выбирает для себя путь тернистый. И сами они этого не отрицают и не требуют, чтобы их любили и ими восхищались. Претендуют на наши карманы, но не на души.

А оппозиция говорит: но мы же совсем другие! Это они жулики, воры и моральные уроды, а мы-то наоборот! Мы воины добра! Поддерживать нас - ваш нравственный долг, а кто не, тот заслуживает сурового осуждения! Поддержите нас: ведь мы неизмеримо лучше их, и при нас все будет иначе!

А как доходит до борьбы за власть - демонстрируют вдруг совершенно единороссовские свойства. И поясняют так: ну, наш противник же против нас, значит, на стороне зла, значит, с ним так можно и нужно!

А ты смотришь и думаешь: хорошо, что у них пока есть возможность только ругаться в печати, а вот фабриковать уголовные дела возможности нет. Ну а как появится?

В ответ настаивают: слухи о "травле" Федермессер несколько преувеличены.

Варя Горностаева:

Я прочитала тест самой Нюты Федермессер у нее в фейсбуке. Там есть такая фраза:

"Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике - это грязь, но я не думала, что до такой степени".

Из текста становится понятно, что грязь - это вовсе не манипуляции власти, не система выборов, которая жестко отсекает всех, кто не подходит этой власти, не посадки по подложным обвинениям, не полностью сгнившая судебная система, которая превратилась давно в карательную. Грязь, это вот:

"Но последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное - лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми... ".

И ни слова о власти и ее преступлениях, которые мы только что в очередной раз наблюдали.

Александр Рыклин:

Текст, сопутствующий объявлению Нютой Федермессер о решении сняться с выборов, носит отчетливо обвинительный характер. Из него очевидным образом следует, что решение это принято под давлением либеральной общественности, а вовсе не из-за того, что г-жа Федермессер осознала, какую малопочтенную роль во всей этой истории ей отвела власть, и насколько она губительна для ее собственной репутации.

В этой связи у меня есть определенные сомнения по поводу самостоятельности этого решения. Если в мэрии уже видят, что ставка на спойлерство в данном случае не сработала, и Соболь все равно придется снимать, то зачем же окончательно и бесповоротно уничтожать Федермессер, которая еще вполне может понадобиться в других важных проектах? Им же не Федермессер нужна была в Мосгордуме, им важно было, чтобы туда не пробилась Соболь... Поэтому ее сейчас просто выводят из игры... Отправляют, так сказать, в резерв в целости и сохранности...

Кирилл Рогов:

Нюта Федермессер объявила, что не будет баллотироваться в Московскую думу, и в своем заявлении по этому поводу процитировала мой текст как пример личного выпада против нее и морального давления. Я хочу в связи с этим сказать следующее.

Во-первых, я относился и отношусь с большим уважением к тому, что делает Нюта (или Анна, если это принципиально). Это вовсе не ограничивается созданием хосписов. Так получилось, что с ее именем связано продвижение в обществе целого ряда важнейших идей, способствующих гуманизации медицины и общественного уклада в целом. Это и идея паллиативной помощи, и доступа родственников в реанимацию, и проблема обезболивающих и другое. В том, как эти темы и представления становились частью наших понятий о норме гуманности есть ее очень большой вклад. Это реальное общественное благо. И мне кажется глубоко неверным забывать об этом на фоне нынешней коллизии.

Во-вторых, я всегда видел в Нюте очень волевого, харизматичного и прозорливого человека, и ее отказ от участия в выборах полностью соответствует этому образу.

В-третьих, в моем тексте, который Нюта цитирует, речь идет не о ней непосредственно, а о тех морально-политических коллизиях, с которыми сталкиваются граждане в авторитарных странах. О том, что преданность своему делу заставляет одних глубоко сотрудничать с режимом и сталкивает лбом с теми, кто протестует против созданных режимом порядков несправедливости. В этом тексте нет ни грамма личных оскорблений. А коллизия эта - да, исполнена драматизма для обеих сторон.

В-четвертых, заявление Нюты о своем отказе баллотироваться отягощено преувеличениями (свойственными не меньше и ее оппонентам): "травля", "нож в спину" - все это жанровые штампы и немного по-нарошку. В одном месте Нюта пишет, что она выходит из борьбы, в то время как Любовь Соболь, видимо, оказалась более толстокожей. Не могу не заметить тут, что уровень давления и личных угроз, который приходится по известным причинам испытывать Любе Соболь, гораздо выше и серьезнее, чем эта наша фейсбучная игра благородств и уязвленностей.

Павел Пряников:

- Начнём с начала. Что значит травля Нюты? Если ты идёшь в политику, то изначально понимаешь, что будет противодействие, причём жёсткое. «Это политика, деточка, тут могут и убить» - как писало в своё время издание Глеба Павловского на смерть нацбола Червочкина от рук охранки. Кстати, заложив тем самым основу сурковизма-нашизма – жёсткий политический троллинг (которые живёт и развивается и сегодня).

Травля – это когда травят простого обывателя, не подписывавшегося на политику или общественную деятельность. В этом смысле Нюта скорее всего верно поняла по первым неделям кампании, что она не политик и не готова копаться в этой грязи. В своей сфере у неё получится всё лучше.

Константин Сонин:

Чтобы это сказать сразу - я знаю Нюту Федермессер много лет (через общих друзей и детей) и считаю её замечательным человеком, занимающимся важнейшим делом. Однако как политический обозреватель и политический экономист я не вижу того, о чём она говорит в своём заявлении о снятии с выборов. Не было никакой "травли" ни в каком смысле со стороны политических оппонентов, а со стороны граждан-комментаторов - не было никакой травли выше обычного для общественной дискуссии уровни. Более того, даже до обычного уровня ещё не дошло. Когда Александр Баунов пишет про "сожрали" - это разве что по сравнению с каким-то недостижимым, платоновским идеалом общественной дискуссии. На практике - если ты занимаешься политической деятельности, то открытое обсуждение твоих слов, поступков, мотивов будет всегда. Рассчитывать на то, что не найдётся тех, кто подвергает сомнению - в том числе самой резкой форме - честность твоих слов или искренность твоих мотивов, глупо.

Алексей Шуньков:

Всё, что я знаю о Нюте, говорит мне о том, что это прекрасный человек. И если когда-нибудь, не приведи Господь, мне понадобится помощь по её профилю, я бы хотел, чтобы рядом оказался кто-то вроде неё.

Но я считаю, что за таких людей голосовать нельзя. Никогда. Ни в коем случае. Категорически.

Не потому, что Нюта чем-то плоха. Вовсе даже наоборот. У неё есть достойное Дело — но именно оно было бы для меня главным препятствием, если бы я жил в России и имел право голосовать.

Лидеры благотворительных фондов и приютов, спасатели беспризорников, детей и домашних животных — невероятно уязвимы. Их легко шантажировать. Поступишь так — получишь финансирование, и будут твои бездомные/дети/зверушки жить себе поживать. Поступишь иначе — и вот тебе проверка, ещё проверка, нарушение, ещё нарушение... да и в здании вы на птичьих правах, съезжайте.

Таких людей легче лёгкого поставить в позу: "дети или...", "старики или...", "зверушки или...", где вместо троеточия — что угодно, что в данный момент нужно шантажисту.

Причем шантаж можно продолжать бесконечно, сколько угодно раз, всякий раз ставя человека в бесчеловечный выбор между теми, кто ему дорог, и личной совестью.

Людей с уязвимостями нельзя никуда выбирать — иначе их уязвимость немедленно станет рычагом для управления, а они сами из достойнейших людей превратятся в орудие, с помощью которого творятся мерзости.

Иван Курилла:

Мне представляется, что "казус Нюты Федермессер" связан с процессом профессионализации, который идет в российском обществе и имеет особую притягательную силу для более молодого поколения. (Поколенческая оптика тут немного условна, но она все же прослеживается)

Это старшее поколение в свое время поделило людей на своих и чужих, на порядочных и нет, на принадлежащих системе конформистов и борцов с системой, - и продолжает смотреть на социум сквозь эту призму. Профессионализм "людей системы" сознательно дискредитировался, - а система и сама вскоре пошла по пути замены профессионалов на лояльных.

В последние годы, однако, мы увидели новую тенденцию. После продолжительного периода слома всяческих границ компетентности, после повальной депрофессионализации, - профессионалы поднимают голос от имени своих корпораций.

Диссернет помогает ученым избавиться от обладающих формальными признаками ученого шарлатанов и карьеристов. Журналисты вдруг осознали себя корпорацией, вступившись за Ивана Голунова (и заставили отступить другую корпорацию, считавшуюся в России самой сильной; хотя у меня есть сомнения, что принадлежность к корпорации силовиков то же самое, что профессионализм). Историки разных взглядов почувствовали себя коллегами в ходе борьбы с Мединским.

Этот процесс ширится, - и вот оказалось, что и политика – это профессия. И есть люди, которые готовы заниматься ею профессионально.

Именно на примере незнакомой мне Нюты Федермессер хорошо видно, что существуют хорошие (в целом) люди, не понимающие, что существует профессионализм за рамками той области, в которой они сами работают. (...)

То, что политика – это тоже профессия, особенно трудно усваивается.

Во-первых потому, что в политику рекрутируются люди из разных профессиональных групп (и это правильно); но политика требует у человека всего его времени, плохо получается быть политиком по совместительству, - на время политической работы или навсегда приходится расстаться с тем делом, которому посвятил предыдущую жизнь.

Во-вторых потому, что в российской политике на протяжении пары десятилетий торжествовал отрицательный отбор, - и там недостаток не только профессионалов, но и приличных людей. В этом ловушка, которая – не скажу расколола, но столкнула разных людей. Еще недавно такого столкновения бы не было. И вдруг…

Дело в том, что новое поколение борется за профессионализм; именно профессиональная идентичность становится важной характеристикой человека. Условные "старики" (с обеих сторон этого конкретного конфликта) продолжают видеть в этом спор о том, насколько "своя" Нюта, и считают, что это ситуация морального выбора. Условная "молодежь" выбирает между любителем и профессионалом. И это важная перемена, наблюдаемая сейчас в российском обществе.

Алексей Макаркин:

Нюта Федермессер – прекрасный и мужественный человек с огромным числом реальных заслуг перед обществом и конкретными людьми. В 2014-м она легко стала бы депутатом. Но сейчас политика снова пытается вернуться – как она вроде вернулась с протестами 2011-2012 годов, но схлопнулась на волне крымской эйфории (очередная попытка народного единства), а затем – еще более – в связи с эффектом осажденной крепости.

Сейчас эти факторы уходят, и перед политикой снова открываются перспективы. Так что кандидат в одномандатном округе крупного города должен жить политикой. Просыпаться с мыслью о ней и засыпать после просмотра последней социологии – федеральной, городской, окружной. И никак иначе.

Юрий Васильев:

Не обсуждая околонавальное "гражданское общество" и его победу над Нютой Федермессер — пусть радуются, если это для них повод, —

скажу, что все к лучшему.

Если мы признаем необходимость Федермессер в законодательной власти, то давайте признаем и то, что уровень Анны Константиновны — уже сегодня выше, чем любой региональный парламент. Пусть и самый столичный.

Уровень Нюты в пересчёте на депутатство — это уже Госдума, и довольно давно. Выборы туда — уже через два года. В 2021-м, если будет желание и нарастёт хоть немножко брони (да, не все хвалят и аплодируют, особенно если взять и ненароком на хвост наступить), — Нюта пройдет на Охотный ряд как фамильный das Messer сквозь масло. Одномандатницей. В любом московском округе. И тем более — в Россиюшке. В той же Ярославской области, где за никакое время она сделала абсолютно модельный хоспис.

А сделает она за это время ещё больше. В том числе — из перечисленного в посте прощания с Мосгордумой. Совершенно не парламентскими методами. Телефонным, простите, правом. Просто на чьи-то звонки отвечают, на чьи-то нет. На ее — отвечали и будут отвечать. Вне зависимости от наличия мандата.

Будем считать это ранним стартом кампании в Госдуму. Тем более, листовки уже есть. Хорошие, правильные.

Не говоря о том, что за эти два года она вполне может оказаться в исполнительной власти. Но это — совершенно отдельный сюжет, не имеющий никакого отношения к гражданскому обществу. Хоть в кавычках, хоть без.

Александр Морозов:

мне, старому монархисту, непонятно, что происходит при дворе. Вот какая-то девушка собралась в городское собрание на стороне "партии царя", а общественность громко кричала: "не надо", и она вдруг - снялась с выборов и заявила, что в условиях такой травли она не в силах. Как это может быть? В старое время люди в аппарате знали: даже Владимир Якунин один раз на совещании сказал: "не могу больше, дайте денег, иначе уволюсь" - и вылетел тут же. И был вычеркнут из списка. Потому что все понимали: "а кому легко?!", вон сколько <дерьма> выливают на царя, а он стоит. И мы должны стоять. И все понимали: вход - рубль, выход - два. Нельзя так зайти в систему, а потом публично закричать: "мне тут не нравится, я пойду!". Люди были зрелыми, ответственными и понимали, что выпозлти в какую-то щель можно - по болезни, тихо, по семейным обстоятельствам, куда-то деться с радаров, но вот так орать: "ужас-ужас в борделе!" - это было совершенно недопустимо и означало только то, что человек готов не только отказаться от того, что ему обещали, но и лишиться всего того, что у него было, до того, как согласился примкнуть так сказать к высокому делу укрепления государственности.

Иначе, говоря вопль Федермессер интересен не самой постыдной аргументацией, которую она приводит, и не самим фактом отказа, а именно тем, что событие демонстрирует "распад аппарата". Кто с ней работал? Как фамилие? Как ей объясняли условия? Видимо, уже нет того двора, раз такое возможно. Вот что тут важно. Если уже даже Федермессер может себе позволить сказать, "извините, Владимир Владимирович, но либеральная общественность победила и я по моральным соображениям не могу быть с вами, потому что либеральная общественность говорит, что вы - <дерьмо>".

(*так у нас вообще все развалится!!!! это будет, знаете ли, опять "геополитическая катастрофа"... да...).

Кремлёвский мамковед:

Отказ Федермессер участвовать в выборах в Мосгордуму действительно достоен уважения, как и все то, что она делает в фонде «Вера» и на посту руководителя Центра паллиативной медицины.



Трезво оценив свою мотивацию и количество внутренних ресурсов, необходимых для предвыборной гонки, поняв, что «это игра на чужом поле, а пахать лучше на своем», Федермессер грамотно отошла в сторону. Игра не стоит свеч: мандат депутата МГД безусловно дал бы ряд преференций, но ее возможности и без того обширны, а портить свою безупречную репутацию, выступая игрушкой в чужих руках – просто глупо.



Самое важное в российской политике – это фактор силы. Навальный и Соболь в разрезе ЕДГ-2019 его продемонстрировали весьма успешно и, можно говорить, поломали стратегию властей. Именно этот шаг ведет к интенсивной мобилизации их избирателя и колеблющегося электората. Шансы Соболь возросли многократно.



Что может в этом случае предпринять мэрия? Банально – не допустить фаворита и/или выставить очередного ЛОМа-самовыдвиженца с нулевым антирейтингом. Это реально работающие сценарии.

На роль "ЛОМа-самовыдвиженца с нулевым антирейтингом" пока претендуют два человека: актёр Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин. Оба заявили о своём участии в выборах вскоре после отказа Федермессер.

Василий Аленин:

Такое впечатление, что 43-й московский округ на выборах в Мосгордуму – это открытая банка с вареньем. На него, словно мухи, слетается всякая провластная общественность - хочет именно там быть кандидатами. И все, как один – «самовыдвиженцы».

На помощь экс-футболисту Булыкину, вышедшему играть против оппозиции вместо Федермессер, теперь двинули актера Андрея Соколова. Он, так же, как и чиновница Федермессер – член путинского ОНФ, сопредседатель его регионального штаба в Московской области.

Кадр правильный – не подкачает.

Мария Арбатова:

На Пресне новый поворот, прогнали Нюту Федермессер, хотя только она могла всерьез заняться в московской думе паллиативной медициной. Вместо неё суют артиста Андрея Соколова и футболиста Дмитрия Булыкина, предрекаю им судьбу Ярмольника в этом жанре, он тоже думал, что выборы в мосдуму, это шествие по красной дорожке, а зарплаты при этом круче, чем у министров... Либеральный электорат делят Любовь Соболь и Сергей Митрохин. Не вижу ни одного боеспособного по городской теме, хоть открепительный талон бери!...

Леонид Лялин:

Они травят врачей паллиативных,

Травят актеров не очень противных,

Травят редакторов СМИ и журналов,

И модных ведущих телеканалов.

Злобой покрыты их ленты в Фейсбуке,

Сдачи им дать - ох, как чешутся руки,

И чтоб покарала твердая скрепа,

Всех этих мразей - агентов Госдепа.

Для злых либералов скоро найдутся,

Футболистов наших с шипами бутса,

Или актер Соколов, для примера,

С ними поступит как с Маленькой Верой.

Лимиты закона это пустое,

В округе том победят сразу двое,

А в Мосгордуме уже караульным,

От футболистов припрятаны стулья.

Кирилл Шулика:

Кажется, у политтехнологов мэрии случился сбой. Помимо Булыкина в 43 округе на выборы в Мосгордуму идет член ОНФ, звезды фильма "Маленькая Вера" Андрей Соколов. Кстати, можно ввести практику, когда она депутатское кресло двое занимают по очереди. По четным пусть депутатом будет футболист Булыкин, а не нечетным актер Соколов.

Аббас Галлямов:

Вместо Федермессер власти выдвинули против Соболь футболиста. Он тоже «не про политику», а про «реальные дела». Во главу угла ставит тему спорта.

В нынешних условиях, когда люди все больше понимают, что в стране есть проблемы с политическим курсом, пытаться сделать главным электоральным мотивом неполитические соображения - это заведомо проигрышная стратегия. Особенно в противостоянии с таким «политическим» конкурентом как Соболь. Только представьте себе,Соболь ходит по округу и говорит людям, что власть ведёт страну в неправильном направлении, а та отвечает на критику рассказом о том, где и какие спортивные площадки она построит.

Несколько лет назад, когда а правильности избранного курса никто не сомневался, могло сработать. Сейчас - нет, не получится. Единственный шанс для Кремля теперь - просто отказать Соболь в регистрации.

Сергей Харитонов:

Я думаю, он легко победит на выборах, если выдвинет лозунг : "Хочу повторить подвиг Кокорина и Мамаева! Депутатская неприкосновенность позволит сделать мне это безнаказанно"

Илья Вайцман:

У них что, хоккеиста какого-нибудь завалящего не нашлось в кладовке, или хоть фигуриста? 🧐

В смысле, мне непонятна идея замены Федермессер на Булыкина в игре против Соболь - от успехов российского футбола и его типичных представителей матерятся и приходят в бешенство даже записные патриоты.