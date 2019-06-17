Страны с ядерным оружием модернизируют свои арсеналы

Количество ядерных боеголовок в мире сократилось на 600 единиц на начало 2018 года и сегодня составляет 13 865. При этом обладающие ядерным оружием страны продолжают модернизировать его или заявляют о таких намерениях, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Из почти 14 тысяч ядерных боеприпасов 3750 развернуты с использованием оперативных сил, около 2 тысяч из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности, отмечают автор доклада.

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире обусловлено главным образом политикой России и США, на которые приходится более 90 процентов всего ядерного оружия. Однако эти страны в последнее время списывают лишь такое оружие, которое больше не нужно, полагают в SIPRI. "Перспективы сокращения ядерных сил России и США кажутся маловероятными, учитывая политические и военные разногласия между двумя странами",— считает эксперт SIPRI по ядерным вооружениям Шеннон Кайл.

Как в России, так и в США реализуются программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов и объектов по производству ядерного оружия. Ядерные арсеналы других стран значительно меньше, но все они или разрабатывают, или внедряют новые системы вооружений, говорится в докладе.

Всего в мире на начало 2018 года существуют девять ядерных стран: Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция.