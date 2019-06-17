У журналистов Екатеринбурга вновь пытались взломать телеграм-аккаунты

Журналисты Екатеринбурга сообщили о новых попытках взломать их телеграм-каналы с помощью польских и норвежских IP-адресов.

Как рассказал шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, в ночь на 17 июня хакеры пытались взломать телеграм-аккаунты политолога Федора Крашенинникова, директора сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Рината Низамова и учредителя Znak.com Аксаны Пановой.

В конце мая Колезев уже сообщал о попытках взлома его личного телеграм-аккаунта и ещё троих уральских журналистов с испанского IP-адреса. Все эти журналисты активно писали о протестах против строительства храма в Екатеринбурге на месте сквера у Театра драмы.

Впоследствии о попытках взлома сообщили также журналист "Медузы" Дмитрий Андреев и корреспондент Радио Свобода в Псковской области Людмила Савицкая. Связаны ли эти случаи между собой – неясно. Ответственность за попытки взлома аккаунтов журналистов пока никто на себя не взял.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытках взломать телеграм-аккаунты журналистов. При этом Дуров подчеркнул, что попытка была неудачной, поскольку у журналистов была настроена двухфакторная идентификация, и призвал всех пользователей Telegram усилить безопасность своих аккаунтов.

Мессенджер Telegram с прошлого года официально заблокирован в России после того, как его руководство отказалось передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. При этом у подавляющего большинства пользователей Telegram в России по-прежнему работает, мессенджером пользуются и прокремлёвские журналисты, и общественные деятели, и госслужащие.