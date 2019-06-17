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Счётная палата нашла у "Мосфильма" договор аренды в ЭКЮ

Логотип "Мосфильма"

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Счетная палата России обнаружила арендный договор между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества Москвы с оплатой в несуществующей валюте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад ведомства. Речь идёт о вышедшей из обращения в 1998 году валютной единице ЭКЮ, которую заменил евро.

В договоре указан размер арендной платы за площадь в 34 гектара. Исходя из того, что на 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ был чуть более 24 рублей ,"Мосфильм" платит з аренду около 15 миллионов рублей. Евро, заменивший ЭКЮ в 1999году по курсу один к одному, сейчас стоит более 70 рублей.

Согласно российскому законодательству, арендная плата за землю, которая находится в федеральной собственности, должна периодически пересматриваться не чаще одного раза в пять лет, отмечает издание. Она индексируется с учетом размера инфляции или меняется из-за изменений кадастровой стоимости.

"Мосфильм" пока не комментировал ситуацию. РБК направил запрос в пресс-службу киноконцерна.

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