Польша разместит войска США на восточной границе

Варшава разместит войска США на шести военных базах. Американские военные должны обеспечить безопасность Польши. Об этом в эфире "Польского радио" заявил министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, силы НАТО предназначены для сдерживания возможной военной угрозы, главным образом, со стороны России.

Блащак заявил, что точное расположение американских войск Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. Президенты США и Польши на прошлой неделе договорились перебросить в Восточную Европу из Германии тысячу американских солдат и подразделение беспилотников для разведки.

Специально для этого Варшава построит военный аэродром. Дональд Трамп заявил, что это поможет защитить Польшу от возможной агрессии со стороны России. В Москве обвинения назвали надуманными и заявили, что планы США и Польши "нагнетают военную напряженность" и противоречат договорённостям России и НАТО. Москва предупредила о подготовке ответных мер.