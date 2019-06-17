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Рейтинг Путина снова снизился – несмотря на новую методику ВЦИОМ

Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 12 июня 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал еженедельный рейтинг доверия российским политикам, согласно которому рейтинг Владимира Путина снизился несмотря на новую методику проведения опроса.

По данным исследования ВЦИОМ, проведённого с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявил 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии президенту России заявил каждый четвёртый участник опроса – по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

О новой методике проведения опроса ВЦИОМ объявил в мае, после того, как зафиксировал рекордно низкий уровень доверия Путину – 31,7%. До этого самый низкий показатель был зафиксирован в 2005 году после монетизации льгот – тогда Путину доверяли 45 процентов опрошенных.

В Кремле потребовали у социологов разъяснений, поскольку, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, другие опросы показывали рост электоральной поддержки главы государства. После этого руководитель ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил, что причина низкого рейтинга Путина в неправильной методике опросов, хотя по ней они проводились много лет.

/**/ /**/ /**/ Владимир Путин
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Как заявил Фёдоров, при определении уровня доверия применялся метод с использованием открытого вопроса: "Назовите, пожалуйста, четыре-пять российских политиков, кому вы больше всего доверяете?". В ответ люди сами называли фамилии чиновников. По мнению главы ВЦИОМ, "говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки – большое преувеличение". В связи с этим ВЦИОМ изменил методику и с конца мая стал задавать респондентам прямой, или так называемый "закрытый" вопрос: "Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?". После этого рейтинг доверия президента вырос больше чем на тридцать процентов.

При этом заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков отмечал, что закрытый вопрос комфортнее для власти, поскольку при жёстком выборе "да/нет" респонденты более склонны к социально одобряемым ответам.

Несмотря на новую методику проведения опроса ВЦИОМ, с конца мая незначительно снизился и рейтинг одобрения деятельности Путина – с 65,8% до 64,2%.

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