Создатель профсоюза школьников был задержан полицией

В Санкт-Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего активиста и создателя профсоюза для школьников "Ученик" Леонида Ш. Об этом сообщили в организации.

Из сообщения следует, что Леонида Ш. задержали без объяснения причин. Сейчас он находится в отделе полиции, связь с ним ограничена. По данным "ОВД-Инфо", активист был задержан из-за пикета, на него планируют составить протокол за нарушение правил проведения акции.

12 июня в Москве был задержан организатор профсоюза Алексей Журбицкий. По данным организации, на него составлен протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Организация "Ученик" ставит своей задачей решение проблем и защиту интересов школьников. Создатель организации рассказывал, что профсоюз может объединить учеников из разных регионов России.

В декабре 2018 года в школе Леониду Ш. пригрозили отчислением и психиатрической больницей за создание профсоюза.