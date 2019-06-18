Леонид Волков вышел на свободу после административного ареста

Соратник Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу из изолятора временного содержания. Об этом он сообщил в твиттере.

Накануне Московский городской суд сократил срок административного ареста оппозиционера с пятнадцати до восьми суток.

В мае суд арестовал Волкова на 20 суток за трансляцию с акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила 9 сентября в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу.

10 июня на выходе из спецприемника Волков снова был задержан. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал соратника Навального еще на 15 суток за организацию аналогичной акции в Санкт-Петербурге, обвинив его в создании помех движению.

Защита настаивала на том, что Волков не являлся организатором публичного мероприятия. Кроме того, его нельзя дважды судить за одни и те же действия.

В ФБК также сообщили, что полицейские обещали привлечь соратника Навального к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах.