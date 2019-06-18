В Москве напали на главу Фонда кино Вячеслава Тельнова

В Москве совершено нападение на исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Тельнова, накануне поздно вечером, когда он возвращался с прогулки, в тёмном дворике к нему подбежал неизвестный, нанёс два сильных удара, повалил на землю и сфотографировал на камеру мобильного телефона, после чего скрылся. Тельнов считает, что целью нападавшего не было ограбление. Он также сообщил, что угрозы ему не поступали, поэтому причины нападения ему неизвестны. Однако он отметил, что за ним могли следить.

Глава Фонда кино обратился с заявлением в полицию.

Вячеслав Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино осенью прошлого года. Ранее он возглавлял киностудию "Ленфильм" и департамент кинематографии Министерства культуры России.

Фонд кино частично финансирует большую часть российских фильмов, вышедших в прокат. В 2018 году организация распределила между продюсерами около 3 миллиардов средств из бюджета и около миллиарда собственных денег.