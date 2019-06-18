На въездах в Екатеринбург появился указатель "Город храбрых"

На въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово утром во вторник появилась табличка "Город храбрых". Накануне на этом месте был вывешен указатель с надписью "Город бесов".Об этом сообщает местный портал E1.ru.

Как и табличку "Город бесов", новый знак быстро демонтировали. По данным Znak.com, указатели "Город храбрых" появились сегодня и на других въездах в город.

Кто стоит за установкой знаков, неизвестно. Накануне с предложением повесить табличку с такой надписью выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

За самовольную установку дорожных знаков предусмотрен административный штраф до 10 тысяч рублей.

"Городом бесов" Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя в эфире радиостанции "Вести FM" массовые протесты жителей города против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

В начале мая в акциях протеста против строительства храма в сквере возле Театра драмы в центре Екатеринбурга участвовали тысячи горожан. Около ста человек были задержаны полицией. Патриарх Кирилл заявлял, что акции против строительства были "спланированными". Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент России Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма.