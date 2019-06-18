Верховный суд России поддержал отмену клеток для подсудимых

Верховный суд России поддерживает отмену клеток для подсудимых в залах судов. "Правосудие можно осуществлять без клеток", - заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

В феврале глава правительства России Дмитрий Медведев поручил трём министерствам до 1 апреля проработать вопрос о запрете использовать в залах судов клетки и "аквариумы" для подсудимых. Ранее вноябре в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий помещать подсудимых в ограждающие конструкции в залах судов. С критикой таких конструкций выступали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В то же время глава Московского городского суда Ольга Егорова против полного запрета клеток. Она считает, что они необходимы при рассмотрении дел обвиняемых в терроризме и убийствах.

Европейский суд по правам человека с 2014 года призывает Россию отказаться от клеток во время судебных заседаний. В ЕСПЧ считают, что изоляция подсудимых является нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.

Металлические клетки в российских судах впервые появились в 1992 году. В начале 2000-х годов их начали заменять на стеклянные "аквариумы".