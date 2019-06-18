Верховный суд России ликвидировал семь политических партий – "Альянс зелёных", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", Партию пенсионеров России, а также Социал-демократическую и Народную партии России.

Согласно решению суда, их деятельность прекращена из-за несоблюдения действующего законодательства об участии в выборах.

Иски в Верховный суд на прошлой неделе подал Минюст. В них указывалось, что семь политических партий не участвовали в выборах в течение последних семи лет, а именно не выдвигали кандидатов минимум в 10 процентах российских регионов. По закону, это повод для ликвидации.

Три из ликвидированных партий – "Союз горожан", Народная партия России и Социал-демократическая партия – связаны с политтехнологом и бывшим кандидатом в президенты России Андреем Богдановым.

Богданов заявил, что отстаивать их в суде не будет. По его словам, "их закрывают правильно", а "возмущаются только идиоты и неучи, которые не читают закон". При этом Богданов не исключил, что создаст новые партии для участия в парламентских выборах 2021 года.

Член совета движения "Голос" Станислав Андрейчук, комментируя ликвидацию партий, отмечал, что многие из них создавались как "однодневки" и под конкретные выборы – в частности, с целью провести своих людей в составы избирательных комиссий.

В настоящее время Минюстом России зарегистрирована 61 политическая партия.