Армия и полиция Египта приведены в состояние полной боевой готовности из-за опасений массовых выступлений миллионов сторонников умершего вчера, 17 июня, прямо в зале суда бывшего пятого президента страны Мохаммеда Мурси, свергнутого военными 6 лет назад в результате переворота.

Соратники покойного президента из числа активистов международной панисламистской ассоциации "Братья-мусульмане" называют смерть Мохаммеда Мурси жестоким спланированным убийством. Он умер в зале суда, во время слушания очередного дела против него, на этот раз о причастности к шпионажу. Причиной смерти, предположительно, стал инфаркт. 67-летний Мурси страдал от диабета и высокого артериального давления.

В интервью египетскому телевидению государственный прокурор сказал, что Мохаммед Мурси упал прямо в клетке для подсудимых сразу после того, как выступил с речью. При этом при осмотре в больнице никаких следов насилия и травм на его теле обнаружено не было. По мусульманскому обычаю его похоронили в тот же день, на востоке Каира, в присутствии только членов его семьи.

При этом нынешний лидер Египта, фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси, сейчас отсутствует в стране: он отправился с визитом в Белоруссию для переговоров с Александром Лукашенко.

Мохаммед Мурси, правивший очень недолго, в самый сложный переходный период после свержения Хосни Мубарака, стал первым демократически избранным главой государства за всю историю Египта. Он возглавил страну 30 июня 2012 года, набрав более 50 процентов голосов во втором туре выборов, и занимал президентское кресло до 3 июля 2013 года.

Долгое время он был лидером египетской исламистской Партии свободы и справедливости, сформированной после революции 2011 года при участии "Братьев-мусульман". Экс-президент всегда оставался фактическим руководителем ответвления этой организации в Египте, хотя официально он дистанцировался от них после избрания президентом.

В конце 2012 года Мохаммед Мурси без обсуждения и консультаций с кем-либо, кроме руководства "Братьев-мусульман", внес изменения в конституцию Египта. Они отменяли независимость судебной системы и позволяли президенту, то есть ему, издавать любые указы "для защиты революции", которые нельзя было оспаривать в суде. По мнению оппозиционных сил, новый главный закон страны в редакции Мурси и исламистов резко урезал права любых меньшинств, женщин и светской интеллигенции.

Мохаммед Мурси был отстранен от власти в результате военного переворота 3 июля 2013 года, организованного светскими генералами египетской армии, возмущенными его политикой ускоренной исламизации Египта, неумелым правлением и полным отказом идти на какие-либо переговоры со всеми политическими оппонентами.

Свержению Мурси предшествовала волна бурных протестов и массовых беспорядков, повлекших человеческие жертвы, и ультиматум с требованием "прислушаться к народу", объявленный ему военными во главе с тогдашним министром обороны, а ныне действующим президентом-фельдмаршалом Абделем Фаттахом ас-Сиси. По всей стране египтяне, в основном более светские и образованные жители городов, скандировали тогда лозунги в поддержку военных и громили отделения "Братьев-мусульман".

Сразу после свержения Мурси был арестован новыми властями, обвинившими его в десятке разных преступлений, от госизмены и шпионажа в пользу Катара до сотрудничества с группировками ХАМАС и "Хезболла" и отдаче приказов о расстреле мирных демонстраций. Суды над бывшим президентом шли непрерывно все последние годы. Его приговаривали и к смертной казни (отложенной на неопределённое время, потом это решение суда было отменено), и к пожизненному заключению, после чего следовало новое обвинение и очередной процесс.

Военные во главе с ас-Сиси, вскоре после переворота получившие полную власть над Египтом, в свою очередь начали кампанию жесточайших репрессий против всех недовольных, в первую очередь сторонников "Братьев-мусульман", объявленных террористической организацией. Это повлекло за собой новые кровавые уличные столкновения. Без суда и следствия были задержаны, казнены, подвергнуты пыткам, пропали без вести тысячи человек. Тенденции, которые после "арабской весны" политологи начали называть современным политическим исламом, в Египте сегодня уничтожены под корень.

При этом такие действия ас-Сиси и его окружения, безусловно, имели во многом негативный эффект и лишь способствовали дальнейшей радикализации части египетских мусульман, в первую очередь на Синайском полуострове и в сельских районах центра и юга страны. В Египет проникли эмиссары террористической группировки "Исламское государство" и "Аль-Каиды", нашедшие здесь определенную поддержку, и справиться с ними не удается до сих пор. Нападения на военных и теракты против гражданского населения и все еще приезжающих в страну иностранцев происходят во всех частях Египта довольно регулярно.

С Владимиром Путиным (несмотря на то что "Братья-мусульмане" давно запрещены в Российской Федерации) Мохаммед Мурси лично общался два раза – впервые на саммите группы БРИКС в ЮАР в марте 2013 года, а затем в апреле в Сочи, куда покойный президент Египта прилетал с официальным визитом.