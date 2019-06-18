35 членов Российской академии наук, в том числе 14 академиков, подписали обращение с поддержкой письма бывшего министра здравоохранения России Андрея Воробьёва, попросившего Владимира Путина радикально реформировать антинаркотическое законодательство в стране. Текст опубликован на сайте научного Клуба "1 июля".

Учёные просят власти страны пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК, предусматривающим наказание за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, и изменить систему уголовного наказания. "Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз – распространением наркотиков – и ограничить злоупотребления в этой области", – отмечается в обращении.

Среди подписавших – один из наиболее цитируемых российских учёных физик Михаил Данилов, научный руководитель Института прикладной физики РАН Александр Литвак, историк Аскольд Иванчик, микробиолог Елизавета Бонч-Осмоловская, лингвист Светлана Толстая, лауреат премии правительства РФ в области образования, математик Виктор Васильев и другие учёные, отмечает "Коммерсантъ".

13 июня первый министр здравоохранения России академик Андрей Воробьёв обратился к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он призвал их пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим" статьям и пересмотреть дела осуждённых по этим делам, напомнив о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в распространении наркотиков.

Воробьев напомнил, что по "наркотическим статьям" осуждены почти треть всех заключенных в России. "Сейчас, когда один из них освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?" – написал академик.

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству "РИА "Новости, что Путин письма Воробьёва не видел.