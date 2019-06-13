Первый министр здравоохранения России, академик Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК, предусматривающим наказание за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Письмо учёного опубликовало издание "МБХ Медиа".
В связи с делом Голунова Воробьев напомнил, что по "наркотическим статьям" осуждены почти треть всех заключенных в России. "Сейчас, когда один из них освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?" — написал академик.
Он считает, что ответом на дело Голунова должна стать радикальная реформа системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками.
В 2015 году почти четверть заключённых в России отбывали наказание по наркостатье 228 УК – большинство из них оказались в местах лишения свободы по обвинению в сбыте запрещенных веществ, факт которого считается доказанным в зависимости от массы наркотика, обнаруженного у задержанного, писала "Медиазона". В марте МВД предложило запретить возбуждать дела о распространении наркотиков без данных об их передаче.
- 11 июня телеканал Дождь сообщил, что до конца весенней сессии в Госдуму будет внесён законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом.
- Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. МВД закрыло дело. Действия задержавших его сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, их начальство уволено со службы.
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