Первый министр здравоохранения России, академик Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК, предусматривающим наказание за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Письмо учёного опубликовало издание "МБХ Медиа".

В связи с делом Голунова Воробьев напомнил, что по "наркотическим статьям" осуждены почти треть всех заключенных в России. "Сейчас, когда один из них освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?" — написал академик.

Он считает, что ответом на дело Голунова должна стать радикальная реформа системы уголовного преследования за преступления, связанные с наркотиками.

В 2015 году почти четверть заключённых в России отбывали наказание по наркостатье 228 УК – большинство из них оказались в местах лишения свободы по обвинению в сбыте запрещенных веществ, факт которого считается доказанным в зависимости от массы наркотика, обнаруженного у задержанного, писала "Медиазона". В марте МВД предложило запретить возбуждать дела о распространении наркотиков без данных об их передаче.