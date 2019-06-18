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Почему политики из "Единой России" выдвигаются как независимые?

Почему политики из "Единой России" выдвигаются как независимые?
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Опрос прохожих на улицах Москвы.

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