Чиновник мэрии Москвы ушел в отставку после турнира по FIFA 19

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский покинул занимаемую должность после провалившегося турнира по киберспорту за 37,5 миллионов рублей. Чиновник не стал уточнять с чем связана его отставка, сообщает РИА Новости.

15 июня в Москве прошел киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. На его организацию было выделено около 37,5 миллионов рублей. Из них четыре с половиной миллиона чиновники выделили на рекламную кампанию, о которой ничего не слышали даже участники турнира. В турнире должны были участвовать иностранные спортсмены.

В итоге мероприятие прошло на "ЦСКА Арене" при пустых трибунах, а приехали на него только игроки из России. В СМИ сообщали, что турнир посетили около 10 зрителей, а его трансляцию на Twitch в пике смотрело около 130 человек.

В 1999 - 2002 годах Полинский занимал должность генерального менеджера сборной России по футболу.