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Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён после допроса

Мишель Платини

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Бывшего президента организации европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений. Об этом сообщает AFP. "Много суеты по пустякам", сказал адвокат Уильям Бурдон, комментируя задержание Платини.

Платини был задержан сотрудниками антикоррупционной полиции во вторник в Париже для допроса по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. По этому делу также был допрошен Клод Геан - бывший министр внутренних дел Франции в правительстве президента Николя Саркози.

Катар получил право на проведение чемпионата мира – 2022 по итогам голосования на исполкоме международной федерации футбола ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же право на проведение чемпионата мира 2018 года было отдано России.

Сразу после этого британские СМИ опубликовали ряд расследований о том, что эти решения были приняты из-за коррупции. Эта информация была проверена независимой комиссией ФИФА, которая не нашла ей подтверждения.

  • Выбор Катара для проведения чемпионата мира критиковался в футбольном сообществе из-за того, что в стране не существовало футбольной инфраструктуры, а матчи из-за жары придётся проводить в ноябре-декабре, а не летом, как обычно.
  • Платини – знаменитый футболист, игравший в 70-е и 80-е годы. Он выступал за "Нанси" и туринский "Ювентус", входит в большинство опросов о лучших футболистах в истории и стал единственным спортсменом, награждавшимся премией лучшему футболисту "Золотой мяч" три года подряд.

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