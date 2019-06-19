Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобождён после допроса

Бывшего президента организации европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини освободили из-под стражи без предъявления обвинений. Об этом сообщает AFP. "Много суеты по пустякам", сказал адвокат Уильям Бурдон, комментируя задержание Платини.

Платини был задержан сотрудниками антикоррупционной полиции во вторник в Париже для допроса по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. По этому делу также был допрошен Клод Геан - бывший министр внутренних дел Франции в правительстве президента Николя Саркози.

Катар получил право на проведение чемпионата мира – 2022 по итогам голосования на исполкоме международной федерации футбола ФИФА в декабре 2010 года. Тогда же право на проведение чемпионата мира 2018 года было отдано России.

Сразу после этого британские СМИ опубликовали ряд расследований о том, что эти решения были приняты из-за коррупции. Эта информация была проверена независимой комиссией ФИФА, которая не нашла ей подтверждения.