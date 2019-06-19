СМИ: власти подготовили школьные анкеты с данными о соцсетях

Министерства просвещения и цифрового развития России подготовили проект приказа, согласно которому школьникам, их родителями учителям будут рекомендовать заполнить анкеты. В них нужно будет указать данные о страницах в социальных сетях и загранпаспортах. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы.

Анкеты могут появиться в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" для взаимодействия учеников, учителей и административного персонала. Для каждого из участников заведут цифровое портфолио,. Через платформу государство сможет проводить мониторинг образовательных программ и оценивать "навыки и достижения пользователей", говорится в документе. В Министерстве просвещения подчеркивают, что сбор информации будет добровольным.



Проект приказа содержит примеры анкет. Так ученикам нужно будет указать репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу "Правонарушения, учет". Родителям и учителям - сообщить данные о водительских правах и загранпаспортах. Кроме того, в анкетах нужно будет оставить данные о социальных сетях.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты отмечают, что у школ нет права собирать информацию про социальные сети и накапливать её без согласия. Если родителей вынуждают давать такое согласие под угрозой проблем для ребенка, то, это –незаконно, говорят юристы.