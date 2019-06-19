У Российской государственной библиотеки вновь меняют лестницу

В Москве на площади перед Российской государственной библиотекой начали перекладывать лестницу. Похожие работы здесь проводили три года назад по контракту на 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В департаменте капитального ремонта изданию объяснили, что лестницу ремонтируют из-за "разрушенного или совсем отсутствующего" бетонного основания, а в 2016 году делали её текущий ремонт. Стоимости проводимых сейчас работ там не назвали.

Корреспондент "Коммерсанта" не обнаружил у библиотеки информационного щита о проведении работ. Источник газеты сообщил, что благоустройство могут проводить по закрытому тендеру. Информация о нем не разглашается, поскольку речь идёт о зоне вокруг Кремля.

В 2016–2017 годах на территориях вокруг Кремля уже проводилось масштабное благоустройство, стоимость двух госконтрактов по нему составляла около 3,4 миллиарда рублей. Однако перечень работ и сметы были закрытыми из-за режимности объектов.