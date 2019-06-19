Суд отказался допустить журналистку "Новой газеты" в колонию к Урлашову

Суд в Москве отказался удовлетворить иск "Новой газеты" к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), которая отказала журналистке издания в интервью с отбывающим наказание в колонии бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым.

Руководство колонии №2 города Рыбинска, где отбывает наказание Урлашов, отказалось пустить к бывшему мэру корреспондента издания Елизавету Кирпанову. В колонии отказ не обосновали; во ФСИН заявили, что ведомство не обязано объяснять свои решения. Ранее Урлашов заявлял о пытках в ярославских колониях.

Защита требовала признать отказ незаконным, поскольку он нарушает право журналистов на свободный поиск, получение и распространение информации и право на свободу выражения мнения, которое гарантирует Конституция России. Кроме того, ведомство нарушило закон, не предоставив журналистке альтернативное время для посещения заключенного, заявили адвокаты.

По мнению юриста Института права и публичной политики Ольги Подоплеловой, позиция ФСИН, очевидно, направлена на созданий препятствий в доступе независимых журналистов в колонии.

В августе прошлого года бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осуждённый по обвинению в коррупции, рассказал о пытках в ярославских колониях. Он сообщил, что в рыбинском следственном изоляторе "Софийка", а также колониях №2 и №12 применяются пытки в отношении мужчин и женщин. Урлашов утверждает, что о пытках "хорошо известно" прокуратуре, Следственному комитету и депутатам.