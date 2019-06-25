Подвал, СИЗО, колония. Никита Сологуб – о деле Андрея Ярового

Уроженец Украины Андрей Яровой стал пациентом киевской программы заместительной терапии в 2009 году, в возрасте 42 лет. В качестве заместительного препарата ему назначили полусинтетический опиоид – бупренорфин. Отказавшись от уличных наркотиков, Яровой стал членом Евразийской ассоциации снижения вреда, Евразийской сети людей, употребляющих наркотики и украинского объединения "Волна", а также консультантом по мониторингу качества услуг международного благотворительного фонда "Альянс общественного здоровья". Параллельно он участвовал в программах профилактики ВИЧ/СПИДа, поддерживаемых Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Будучи специалистом в организации программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, с 2015 года Яровой стал ездить в охваченный конфликтом Донбасс и помогать оставшимся там наркопотребителям. На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей закрыты действовавшие там ранее программы опиоидной заместительной терапии, в результате чего жизненно важное лечение потеряли более тысячи человек. Будучи свидетелем последних дней существования программ, Яровой взял видеоинтервью у пациентов, которые легли в основу документального фильма "Донбасс: жить или умереть?"

Злоключения Ярового начались 25 августа 2018 года. В этот день он получил в одной из киевских больниц назначенные ему 40 таблеток бупренорфина общей массой 0,16 грамма, а на следующий день отправился в так называемую "Луганскую Народную Республику", где собирался по-прежнему заниматься помощью наркопотребителям. На пункте пропуска в Краснодонском районе Донбасса его задержали представители "ЛНР" и изъяли оставшиеся таблетки, всего 38 штук.

27 августа Ярового доставили в министерство государственной безопасности непризнанной республики, допросили и бросили в одно из подвальных помещений ведомства в Луганске. В неопределенном статусе, без связи с родными и без доступа к защитнику, Яровой содержался до середины октября 2018 года, лишь тогда к нему допустили местного адвоката, который был привлечен по инициативе "Альянса общественного здоровья". В конце месяца следователь предъявил Яровому обвинение по части 3 статьи 282 УК ЛНР (контрабанда наркотиков). Хотя тогда же суд избрал ему меру пресечения виде ареста, арестованного водворили в СИЗО лишь 7 февраля 2019 года – всё это время он содержался в нечеловеческих условиях в подвале, без связи с родственниками и продуктовых передач.

Самое главное – это верить. Верить и не останавливаться

Мать Ярового написала заявление о его незаконном заключении в МВД Украины, в СБУ и ЕСПЧ. Святошинское районное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по статье 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). 11 февраля 2019 года ЕСПЧ открыл производство в срочном порядке и предоставил делу приоритет в рассмотрении, соответствующая коммуникация была направлена в органы власти России и Украины. Однако ни Страсбург, ни отправленные специальным советником объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишелем Казачкиным разъяснения об общепризнанной эффективности заместительной программы с использованием бупренорфина не помогли Яровому избежать приговора.

22 февраля Краснодонский городской суд ЛНР приговорил его к длительному сроку в колонии (по просьбе самого Ярового "Альянс общественного здоровья" не называет конкретный срок), признав его виновным по части 3 статьи 276 (незаконная перевозка наркотиков в крупном размере; предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы) и части 3 статьи 282 УК ЛНР (незаконная контрабанда наркотиков; предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы). В апреле 2019 года Ярового перевели в колонию близ села Ленинское.

По данным "Альянса общественного здоровья", Яровой внесен в списки на обмен военнопленными между непризнанными республиками и властями Украины. Однако конкретные даты пока не названы, а последний обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел в конце декабря 2017 года.

Новый президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками переговорного процесса со стороны Киева и получил списки пленных и заложников, в которые входят 107 человек. Освобождение пленных, как сообщили в пресс-службе Зеленского, входит в качестве одного из главных пунктов в подготовленную украинскими властями "дорожную карту" урегулирования конфликта. У здания Верховной рады Украины тем временем проходят акции в поддержку пленных.

В апреле 2019 год организаторы Международной конференции снижения вреда в Порто во время торжественного открытия объявили о присуждении Яровому международной награды Трэвиса и Кэрол Дженкинс как жертве нарушения прав человека за хранение медицинского препарата, полученного легальным путем. Во время вручения было зачитано письмо, в котором Андрей благодарил за признание его вклада в защиту прав людей, употребляющих наркотики, и развитие программ по снижению вреда. "Самое главное – это верить. Верить и не останавливаться", – писал он. Российские и украинские правозащитники и гражданские активисты проводят кампанию в поддержку Андрея Ярового.

Никита Сологуб – журналист

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