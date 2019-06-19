Сотрудник ФСБ, зарезавший человека, получил 9 лет колонии

Бывшего майора ФСБ России Павла Стерлягова осудили на девять лет колонии строгого режима по делу о гибели жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова. Приговор вынесен по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего, сообщает "Зона Права".

В ходе предварительного следствия Стерлягов не признал себя виновным, но во время последнего слова заплакал и заявил: "От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было". Присяжные также отрицательно ответили на вопрос, хотел ли сотрудник ФСБ убить человека, но признали Стерлягова виновным.

Обвинение требовало для подсудимого 10 лет колонии.

По версии следствия, 5 апреля 2018 года майор Стерлягов и его сослуживец, находясь в командировке в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, напали на местного жителя Хусея Макитова, отказавшегося везти сотрудников ФСБ на своём автомобиле до места их проживания. Оба сотрудника находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате Стерлягов нанёс Макитову около 10 ударов ножом. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.​

Также сотрудники ФСБ несколько раз ударили знакомого Макитова, который попытался вступиться за своего товарища. После этого Стерлягов вместе с сослуживцем убежали с места преступления.