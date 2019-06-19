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Доклад ООН подтвердил обвинения против Эр-Рияда в убийстве Хашогги

Спецдокладчик ООН по делам внесудебных казней Аньес Каламар (слева) на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу (архивное фото)

Специальный докладчик ООН Аньес Каламар опубликовала результаты расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Каламар, турецкие спецслужбы передали группе экспертов ООН часть звукозаписей, сделанных в день убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Эти записи и другие доказательства свидетельствуют о том, что Хашогги стал жертвой "жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершённого должностными лицами Саудовской Аравии", – заявила Каламар.

Спецпредставитель ООН по делам внесудебных казней также осудила Эр-Рияд за непрозрачное расследование убийства Хашогги, которое сейчас ведётся в отношении 11 человек. Каламар полагает, что виновными нужно считать власти Саудовской Аравии, которых она призвала извиниться перед семьей Хашогги за убийство, а также отпустить людей, объявленных подозреваемыми.

Отмечается, что после публикации доклада ряд стран может ввести персональные санкции в отношении должностных лиц Саудовской Аравии, в том числе кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

  • Джамаль Хашогги погиб в начале октября прошлого года, но его тело так и не было найдено. Оппозиционный саудовский журналист пошёл на приём в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства. При этом, по версии властей журналист умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Обвинения в организации его смерти Эр-Рияд категорически отвергает.

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