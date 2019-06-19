Доклад ООН подтвердил обвинения против Эр-Рияда в убийстве Хашогги

Специальный докладчик ООН Аньес Каламар опубликовала результаты расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Каламар, турецкие спецслужбы передали группе экспертов ООН часть звукозаписей, сделанных в день убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Эти записи и другие доказательства свидетельствуют о том, что Хашогги стал жертвой "жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершённого должностными лицами Саудовской Аравии", – заявила Каламар.

Спецпредставитель ООН по делам внесудебных казней также осудила Эр-Рияд за непрозрачное расследование убийства Хашогги, которое сейчас ведётся в отношении 11 человек. Каламар полагает, что виновными нужно считать власти Саудовской Аравии, которых она призвала извиниться перед семьей Хашогги за убийство, а также отпустить людей, объявленных подозреваемыми.

Отмечается, что после публикации доклада ряд стран может ввести персональные санкции в отношении должностных лиц Саудовской Аравии, в том числе кронпринца Мохаммеда бин Салмана.