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Это была Россия. Финал расследования трагедии "Боинга"

Преступники - на месте прступления? Июль18, 2014

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"Бук" - убийца малайзийского "Боинга", сбитого летом 2014-го - был российским. В цепочке причастных - россияне и украинец, воюющей на стороне так называемой ДНР. В обсуждении итогового доклада международной следственной группы, представленного сегодня в Нидерландах, участвуют военные эксперты: Вадим Лукашевич, Богдан Казарьян (оба - Россия), Игорь Романенко (Украина), политолог Александр Мусиенко (Украина), собкор РС София Корниенко (Нидерланды). Ведущая Елена Рыковцева

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