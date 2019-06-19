Следствие: лидеры "ДНР" просили у Суркова и Аксёнова военную помощь

МИД России выступил с критикой заявлений, сделанных в среду в Нидерландах представителями Совместной следственной группы (JIT), расследующей катастрофу "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года. "В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России считает, что в ходе пресс-конференции международной следственной группы в Гааге "не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства" причастности России к гибели "Боинга", а также обвинил Украину в подделке доказательств. В заявлении МИД говорится, что утверждения о "якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе" "не могут вызвать ничего, кроме сожаления".

Кому предъявлены обвинения

Прокуратура Нидерландов на основании расследования Совместной следственной группы выдвинула официальные обвинения в убийстве в адрес трёх граждан России, однако среди них нет действующих военнослужащих. Это бывший командующий силами самопровозглашённой "ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза). Обвинения также предъявлены гражданину Украины, воевавшему на стороне пророссийских сепаратистов, Леониду Харченко (Крот).

Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса "Бук" на контролируемую сепаратистами территорию. Их объявят в международный розыск. При этом следствие не будет запрашивать экстрадицию подозреваемых из России и Украины, но будет настаивать на допросе подозреваемых. Начало суда в Нидерландах запланировано на март 2020 года, обвиняемых могут судить заочно. Обвинения всем четверым также предъявлены Службой безопасности Украины.

На пресс-конференции было также объявлено, что следователи продолжат поиск других виновных в катастрофе "Боинга", и не исключено предъявление новых обвинений. Предполагается, что экипаж "Бука" мог быть из России.

"Всё это нужно со специалистами"

Следователи представили ранее не публиковавшиеся аудиозаписи переговоров между Стрелковым и бывшим так называемым премьер-министром "ДНР", гражданином России Александром Бородаем с одной стороны и, как утверждается, высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе главой аннексированного Крыма Сергеем Аксёновым и помощником президента России Владиславом Сурковым, – с другой. Прямо о "Буке" и "Боинге" речь не идёт. Однако из опубликованных фрагментов очевидно, что лидеры сепаратистов просили Москву о военной поддержке, и она им непрямо была обещана.

Так, в разговоре с помощником Сергея Аксёнова от 8 июля Стрелков говорит, что сепаратистам "нужны противотанковая артиллерия, нужны танки, ПВО... И все это нужно со специалистами, потому что времени их готовить у нас не будет, уже нет". Аксёнов в разговоре со Стрелковым говорит, что решение "уже принято" и создан "координационный центр".

В разговоре с Бородаем от 11 июля 2014 года Сурков говорит, что вопрос о помощи сепаратистам "обсуждается с товарищами", и они обещают предпринять некие действия.

При этом российские чиновники избегают того, чтобы называть конкретных лиц и конкретные меры "помощи".

Аксёнов и Сурков пока не комментировали свои предполагаемые разговоры с Бородаем и Стрелковым.

Игорь Стрелков заявил агентству "Интерфакс", что подчинённые ему отряды сепаратистов – которых он называет "ополченцами" – не сбивали малайзийский "Боинг". Он отказался давать показания следствию.

