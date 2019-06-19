Международная следственная группа предъявит официальные обвинения в причастности к крушению малазийского "Боинга" в адрес троих россиян и одного гражданина Украины. Об этом сообщают нидерландский общественный канал NOS и "Новая газета" со ссылкой на следствие. Сегодня его представители встречались с родственниками погибших в катастрофе.

Фигурантами дела стали бывший командующий силами самопровозглашённый "ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и украинец Леонид Харченко (Крот), которого сепаратисты называли комендантом Константиновки в Донецкой области.

Всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве. Ожидается, что судебный процесс о крушении лайнера начнётся в марте 2020 года.

Имена будут официально объявлены на пресс-конференции в среду. Трансляцию на русском языке будет вести канал "Настоящее время".

Ранее нидерландские каналы опубликовали информацию о новых фигурантах в деле о крушении "Боинга". В частности, известно, что показания по делу даёт полковник украинской армии Иван Безъязыков, который был арестован на Украине по делу о государственной измене. Обвинения ему были предъявлены после того как он побывал в плену у сепаратистов, следствие настаивает, что он служил в подразделении Дубинского.

Стрелков сейчас живёт в Москве. Дубинский — в Ростовской области. Где Харченко находится сейчас, неизвестно, однако в 2017 году пользователь ВКонтакте Андрей Комчатов оставил под одним из постов Игоря Стрелкова несколько комментариев, из которых следует, что Крот был убит в России из-за того, что слишком много знал о причинах катастрофы "Боинга". Пулатов в 2017 году писал, что находится "на нашей территории" [по контексту можно предположить, что речь идёт о России].

Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" доставленный из России на территорию, контролируемую донецкими сепаратистами.

Москва какую-либо причастность к крушению самолета категорически отрицает. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" заявил, что согласно проведённым его специалистами экспериментам, самолёт был сбит ракетой, принадлежащей украинской армии со стороны контролируемой ей территории.

Новость обновляется