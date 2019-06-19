Политолог Соловей уходит из МГИМО "по политическим причинам"

Российский политолог Валерий Соловей заявил об уходе из университета МГИМО по политическим причинам.

В фейсбуке он написал, что написал заявление об уходе по собственному желанию, однако подчеркнул, что его решение было вызвано позицией вуза, который, как пишет Соловей, по политическим причинам более не желает иметь с ним никаких дел. По словам Соловья, он "с пониманием" относится к этому нежеланию.

Соловей - доктор исторических наук, профессор, в МГИМО он работал 11 лет, возглавлял кафедру связей с общественностью. Сам университет пока не комментирует уход Соловья.

Валерий Соловей в последние годы неоднократно выступал в соцсетях и СМИ (в том числе на Радио Свобода) с критическими замечаниями в адрес политики российских властей, а также с "инсайдами" о деятельности тех или иных российских чиновников и с политическими прогнозами. В ближайшее время Соловей прогнозирует нарастание протестной активности и политические перемены в стране. "Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие" - завершает он свой пост в фейсбуке.