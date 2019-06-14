"Сам себя уволил". ВШЭ прощается с "неправильными" преподавателями?

В социальных сетях активно обсуждают ситуацию с департаментом политической науки Высшей школы экономики. Еще 5 июня стало известно, что руководство вуза приняло решение объединить его с другим подразделением, входящим в структуру факультета социальных наук, а именно – с департаментом государственного и муниципального управления. Многие преподаватели, контракты которых истекают в этом году, рискуют оказаться за бортом реорганизованного департамента. В частности, политолог Александр Кынев сообщил, что его курс уже пропал из образовательной программы, и он считает, что это произошло по политическим причинам.

Об увольнении по собственному желанию, но под давлением вузовского руководства сообщила на этой неделе преподавательница Елена Сироткина. Руководство вуза настаивает, что никаких политических гонений против неугодных преподавателей нет, а массовых увольнений не запланировано.

О том, что в "Вышке" творится что-то не то, заговорили еще в конце мая, когда стало известно о внезапном закрытии студенческого ток-шоу "В точку! Персона", которое проводилось в медиацентре вуза с сентября 2017 года. Это произошло после того, как в качестве гостя очередного выпуска была приглашена продюсер "Навальный LIVE" Любовь Соболь, собирающаяся участвовать в выборах в Мосгордуму.

Любовь Соболь тогда обвинила руководство "Вышки" в политической ангажированности, напомнив о намерении проректора университета Валерии Касамары также баллотироваться в столичные депутаты. 7 июня Касамара действительно подала документы для участия в выборах в Мосгордуму в 45-м избирательном округе (районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники). Ее главным конкурентом должен стать глава Красносельского района, оппозиционер из команды Алексея Навального Илья Яшин.

Тем временем стало известно о реорганизации департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ и его объединении с департаментом государственного и муниципального управления. Главой объединенного подразделения станет руководитель Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Клименко. В интервью "Новой газете" он сообщил, что решение о слиянии было принято еще в сентябре 2018 года, а причина этого – "схожесть тематики" двух департаментов. По словам Клименко, проректор Валерия Касамара возглавит один из двух институтов в рамках реформированной структуры.

О возможных политических мотивах слияния департаментов заговорили после того, как преподаватель "Вышки", политолог Александр Кынев заявил, что из программы факультета социальных наук пропал его курс. Он подозревает, что его контракт, срок которого истекает 31 августа, просто не будет продлен, при этом таким же манером могут распрощаться и с другими "неправильными" преподавателями. Александр Кынев прокомментировал ситуацию в интервью Радио Свобода:

– Дело в том, что в ВШЭ преподаватели работают на срочных контрактах. Мой контракт был трехлетний. Его срок истекает как раз в этом году 1 сентября. Соответственно, для продления контракта летом проводится кадровый конкурс, и документы на этот конкурс подаются весной. Как раз так получилось, что у значительной части преподавателей, которые имели репутацию людей с критическим отношением к происходящему в стране, в этом году кончались контракты и они попадали на этот летний конкурс, в том числе я, Сергей Медведев, Николай Петров и многие другие замечательные люди. Поскольку была объявлена реорганизация, конкурс был отменен. Это означает, что 1 сентября контракт истекает, видимо, будет предложен какой-то временный до проведения нового конкурса. У меня ситуация такова: мои курсы отменены, их в плане нет на следующий год, то есть моя нагрузка равна 0 часов и 0 курсов на следующий год. А не имея нагрузки, невозможно иметь заработную плату, поскольку она в "Вышке" прямо связана с объемом нагрузки, который вы читаете.

Только общественная кампания может изменить ситуацию

Формально, конечно, возможность что-то переиграть есть. Вот произошел публичный скандал. Я думаю, что те, кто все это организовывал, они элементарно не думали, а что потом. На мой взгляд, общественная кампания – это единственное, что дает шанс хоть как-то поменять ситуацию. Кстати, вчера была встреча руководства факультета со студентами, велась онлайн-трансляция. Я эту трансляцию слушал. Некоторые уступки уже были сделаны. Например, было обещано, что Николай Петров сможет вернуться к преподаванию после возвращения из командировки. Было сказано, что вроде бы сможет остаться Сергей Медведев. Это, на мой взгляд, уже плюс. Я очень рад, если эти прекрасные преподаватели останутся. Но вопрос не только в них. Мне бы тоже хотелось продолжить работать со своими студентами. Потому что, например, мой курс рассчитан на два года: первую половину курса я прочитал, а вторую в такой ситуации прочитать оказывается невозможным. Поэтому я думаю, что только общественная кампания, только демонстрация того, что студентам, сотрудникам не все равно, где они учатся, какие курсы они читают, может изменить ситуацию.

​– А как реагируют студенты на происходящее?

Там целая плеяда новых лекторов, тесно связанных с партией "Единая Россия" и с органами власти

– Очень бурная жизнь идет в Телеграме. Я с интересом читаю. Мне очень приятно, что есть студенты, которые действительно активно защищают свое право на качественное образование. Это трогает и заставляет верить в то, что ты работал все эти годы не зря. В принципе, по большому счету они главные пострадавшие. Они поступали под конкретный курс, конкретных преподавателей.

– Если какие-то курсы пропали из учебной программы, значит, появились новые? И новые преподаватели тоже?

– Да, они уже объявлены. Вчера на этой встрече обсуждались названия этих курсов, имена преподавателей. Там целая плеяда новых лекторов, тесно связанных с партией "Единая Россия" и с органами власти. Там господа Чесноков, Данилов, Заславский, Игнатов – целый пул бывших и нынешних работников руководства партии "Единая Россия", сотрудников ЦИК и так далее.

– А много ли нынешних преподавателей, по вашим данным, могут остаться без учебных часов?

– У меня нет такой статистики, потому что все происходит за закрытыми дверями. Никто никаких списков не публикует. Всё, что мы знаем, – знаем от коллег. Всё крайне непрозрачно, никакого диалога нет, – говорит Александр Кынев.

На этой неделе также стало известно об увольнении сотрудницы Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Елены Сироткиной. На своей страничке в Фейсбуке он написала, что уволилась по политическим причинам "вследствие давления со стороны руководства Вышки". По ее словам, давление оказывалось со стороны Валерии Касамары и связано было с научным проектом Сироткиной по исследованию активистов и, в частности, сторонников оппозиционера Алексея Навального. "Чтобы обезопасить коллег, я была вынуждена уволиться и продолжить исследование уже как независимый/безработный ученый", – заявила Елена Сироткина. "Вышка перестала быть либеральным университетом", – заключила она в своем посте в Фейсбуке.

Проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара в интервью Радио Свобода заявила, что никаких политических гонений на преподавателей вуза не происходит, а слияние департаментов является нормальной административной практикой:

– Давайте начнем с того, что это не разовая история, а начало большого реформирования в рамках ВШЭ. Это только первый пилотный проект. Решение было принято еще до Нового года, оно обсуждалось, после этого было принято ученым советом ВШЭ. По сути, для политологии как науки никакой угрозы здесь нет, объединение преподавателей двух департаментов – по политологии и по государственному и муниципальному управлению – под одной крышей никак не отражается на образовательном процессе. Это не сказалось на сокращении числа мест, выделенных под прием студентов по двум этим направлениям, абсолютно ни на чем.

­– Но многие преподаватели сейчас опасаются, что они просто окажутся за бортом этой реорганизованной структуры. Правда ли, что не со всеми будут продлены контракты с 1 сентября?



– Дело в том, что ВШЭ – большой университет, у нас очень много преподавателей. Каждый год из-за изменения учебных планов и образовательной программы кто-то из преподавателей ВШЭ уходит. Это совсем не значит, что у нас происходят массовые увольнения. На сегодняшний момент есть только доцент Александр Кынев, который, не разобравшись с работодателем и не попытавшись найти варианты компенсировать свою нагрузку, устроил в интернете, можно сказать, атаку на ВШЭ, заявив, как плохо с ним обошлись. В ВШЭ существует масса способов у преподавателя свою нагрузку выработать. Поэтому у Александра Кынева были точно такие же возможности, как и у всех остальных. Мы все находимся в конкурентных условиях. Поэтому если у тебя по каким-то причинам исчезают курсы, то никто не отменяет возможности предложить свой проект или хотя бы, например, преподавать в лицее ВШЭ, за что тоже можно получать преподавательские часы. Поэтому речь идет об одном человеке, который, не разобравшись в ситуации и не найдя другие возможности реализации себя в стенах университета, наносит университету репутационный ущерб. Ни о каких массовых увольнениях речи не идет.

​– А с чем связано то, что курс Александра Кынева пропал из образовательной программы?

– У нас образовательной программой управляет не факультет, не департамент, а академический руководитель образовательной программы. Александр Кынев преподавал в магистратуре – магистерская программа "Прикладная политология", академическим руководителем которой является Андрей Ахременко. В данном случае Андрей Ахременко как руководитель этой программы принимает те или иные решения, руководствуясь тем, чтобы программа была лучше. Я к управлению этой программой не имею никакого отношения. Поэтому я даже здесь не могу прокомментировать, чем руководствовался Андрей Ахременко, удаляя одни курсы и вставляя другие.

– А не могли бы вы прокомментировать заявление уволившейся преподавательницы Елены Сироткиной? Она говорит, что на нее оказывали давление.

– Я считаю, что Елена Сироткина совершила очень странный демарш, написав заявление об уходе из ВШЭ, потому что у руководства ВШЭ не было ни малейших оснований предлагать ей уволиться. Там не было оснований для увольнения вообще. Было обращение к Елене с просьбой предоставить описание исследования, которое она проводит, поскольку вопросы возникли в отношении анкеты, инструментария, который она использовала в своем исследовании. Почему-то Елена восприняла это как нарушение ее академических свобод и сочла более правильным для себя покинуть ВШЭ. Я бы не стала это интерпретировать как давление со стороны руководства. Об этом я вчера сказала Елене в публичной дискуссии, организованной нашим студенческим советом. Есть видеозапись. Крайне странно, что Елена так себя повела.

– Подводя итоги, правильно ли я понимаю, что, кроме Александра Кынева, никто из преподавательского состава департамента политической науки не покинет образовательное учреждение в сентябре этого года?

– Мне неизвестно, кто еще покинет.

– Но у руководства нет планов расстаться с кем-либо еще?

Александр Кынев сам себя уволил до момента истечения своего контракта

– Нет. Прошла реорганизация. У людей продлеваются контракты: кого-то приглашают, кого-то не приглашают из-за отсутствия нагрузки. Раньше мы проводили традиционный конкурс профессорско-преподавательского состава. У нас все должности конкурсные, их определяет конкурсная комиссия. Кто-то из коллег решает, что он поменяет траекторию, кто-то хочет остаться. Это абсолютно нормальный живой процесс для любой организации, для любого университета. Поэтому здесь никаких политических гонений мы не видим. Но та позиция, которую занял на сегодняшний момент Александр Кынев, вызывает массу вопросов. По факту Александр Кынев сам себя уволил до момента истечения своего контракта, – заявляет проректор ВШЭ Валерия Касамара.