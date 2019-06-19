Бывший военный ПВО РФ назвал фейком переписку, которую цитировала JIT

Бывший российский военнослужащий Максим Герасимов, на переписку которого в соцсетях ссылалась международная Совместная следственная группа как на доказательство присутствия военных ПВО России на востоке Украины летом 2014 года, когда над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг", утверждает, что ничего не писал об этом.

Герасимов заявил сайту "Открытые медиа", что представленные фрагменты его переписки в сети ВКонтакте с некой Анастасией Дороховой - "фейк". При этом сам факт общения с Дороховой он признал, заявив, что не может представить свою версию переписки с ней, поскольку удалил чат.

Издание The Bell ранее, опираясь на опубликованные Совместной следственной группы фрагменты переписки, установило личность Герасимова.

В переписке с Дороховой летом 2015 года он, как утверждает следственная группа, рассказал, что в прошлом году вместе с сослуживцами из 53-й бригады ПВО прибыли в Ростовскую область, причём сам он там и остался, а его сослуживцы из 3-го батальона были на Украине. Прямо он об этом не пишет, но из намёков, сделанных в разговоре, это следует весьма явно. Именно к этому батальону был, как утверждается, приписан комплекс "Бук", из которого, по версии следствия, и сбили "Боинг". Имена членов экипажа следствие пока не установило.

Сам Герасимов не знает, кто такая Дорохова, по его словам, она сама добавила его в "друзья" в соцсети. The Bell предполагает, что это поддельный аккаунт, созданный следствием, чтобы собрать доказательства российского присутствия на востоке Украины, однако эта информация не подтверждена.



В среду прокуратура Нидерландов, основываясь на данных следствия (в совместную группу входят Нидерланды, Украина, Бельгия, австралия и Малайзия), выдвинула обвинения в убийстве против трёх граждан России и одного гражданина Украины, заявив об их причастности к гибели "Боинга". Речь идёт о командирах сепаратистов так называемой "ДНР" во главе с Игорем Стрелковым (Гиркиным), который отрицает вину. Ранее было установлено, что "Бук" прибыл на Украину с территории России. Следствие пытается установить, кто именно стрелял и кто отдавал приказы; не исключено выдвижение дополнительных обвинений. Россия отрицает как любую причастность к гибели "Боинга", так и участие своих военных в конфликте на востоке Украины.