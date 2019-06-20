Владимир Путин в 17-й раз проведёт "прямую линию" с жителями России

Президент России Владимир Путинсегодня проводит прямую линию с населением, в ходе которой он ответит на вопросы граждан и жителей страны. Она станет 17-й для Владимира Путина. 12 раз он участвовал в подобных программах как глава государства и четыреждыкак председатель правительства.

По данным организаторов мероприятия, за день до трансляции поступило более миллиона вопросов. В прошлом году к этому времени было уже более двух с половиной миллионов обращений. В Кремле разницу объяснили жаркой погодой.

Больше всего вопросов касаются ЖКХ, малого и среднего бизнеса, образования, а также проблем с экологией и обеспечением льготными лекарствами. Несколько обращений записали обманутые дольщики.

В ходе прямых линий Путин нередко дает обязательные для исполнения поручения.

Жители города Фрязино Московской области обратились к президенту на разных языках. "Говорить по-русски - бесполезно, что подтверждается двухлетней перепиской с чиновниками", заявили активисты.

В московском районе Люблино запись обращения жителей против точечной застройки сорвала полиция.



Следить за эфиром, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), планируют 75 процентов россиян.

17 июня ВЦИОМ опубликовал еженедельный рейтинг доверия российским политикам, согласно которому рейтинг Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса. О недоверии президенту России заявил каждый четвёртый участник опроса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что неправильно судить о рейтинге Путина на основе данных за неделю или месяц.