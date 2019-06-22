Как не слить протест. Эфир в 19:05

Плюсы и минусы горизонтальной организации и плюрализма мнений, а также новые форматы гражданской активности обсуждаем с участником движения "Бессрочный протест" Дмитрием Ивановым, пресс-секретарем московского отделения Либертарианской партии России Александром Гудом и организатором проекта "Пространство Политика" Ильей Львовым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 22 июня, в семь часов вечера.

Видео доступно после выхода программы в эфир