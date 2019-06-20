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Пикеты в защиту сестер Хачатурян

Пикеты в защиту сестер Хачатурян
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В Москве около трёхсот человек провели в среду одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян. Трёх девушек обвиняют в убийстве отца, им грозит до 20 лет лишения свободы. Их адвокаты требуют переквалифицировать дело в превышение пределов необходимой обороны или вовсе прекратить уголовное преследование. Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.​ Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.

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