Путин: Россия не оккупирует Донбасс, такие утверждения - чушь

Президент России Владимир Путин назвал "ложью" и "чушью" утверждения о том, что Россия оккупирует украинский Донбасс.

На так называемой "Прямой линией с Владимиром Путиным" в прямом эфире российских телеканалов президент ответил на ряд вопросов, посвящённых отношениям с Украиной. По его словам, первые шаги к нормализации отношений должен сделать президент Украины Владимир Зеленский. Путин раскритиковал Зеленского за его нежелание вести переговоры с лидерами пророссийских сепаратистов Донбасса.

При этом Путин пообещал сделать "максимально либеральным" процесс получения российского гражданства гражданами Украины, прежде всего жителями Донбасса. Ранее Путин подписал указ о предоставлении гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" в упрощённом порядке. Украина и страны Запада осудили Россию за этот шаг.

По словам Путина, вопросы заключенных граждан Украины в России находятся "в поле зрения" российских властей. Президент России заявил, что Виктор Медведчук - один из лидеров пророссийской украинской оппозиции - поднимал перед ним вопрос об освобождении украинских моряков, захваченных Россией в Чёрном море. Однако, по словам Путина, вопросы освобождения заключённых "должны решаться в комплексе", напомнив о россиянах, находящихся в заключении на Украине.

Вопросов о катастрофе малайзийского "Боинга", в причастности к которой обвинили граждан России, Путину на "Прямой линии" не задали.