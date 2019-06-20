Русская проблема ПЦУ. Почему украинская церковь снова в расколе

20 июня Филарет, который еще совсем недавно был так называемым почетным патриархом Православной церкви Украины, но отказавшийся от этого статуса, провел собор с целью возродить Киевский патриархат – церковь, которую он возглавлял до того времени, пока Киеву не была дарована автокефалия, что случилось всего полгода назад. Это решение, не исключено, приведет к серьезным церковным санкциям, но теперь не со стороны Москвы, как это произошло в 1997 году, а со стороны Константинополя. При этом за действиями Филарета стоят не только его личные амбиции, но и проблема, возникшая из-за условий томоса вокруг российских (и ряда других) приходов упраздненной Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Во Владимирский собор – храм, в котором служит Филарет – прибыли далеко не все приглашенные гости, хотя письма были отправлены целому ряду епископов и настоятелей монастырей, ранее входивших в Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Приехали лишь архиепископ Иоасаф, возглавляющий Белгородско-Обоянскую епархию Украинской православной церкви Киевского патриархата в России и епископ Валуйский Петр из той же епархии.

Целью собора, который некоторые наблюдатели называют скорее мероприятием или собранием, объявить о непризнании решения последнего собора УПЦ КП о роспуске Киевского патриархата, которое было принято накануне объединительного собора в Киеве после того, как стало известно о решении Константинопольской церкви издать томос, то есть, предоставить автокефалию. Таким образом, Филарет и те, кто решит примкнуть к нему, выходит из Православной церкви Украины (ПЦУ).

Не исключено, что за Филаретом последуют многие приходы Киевской епархии, которую он сейчас возглавляет, так как эта структура до сих пор не перерегистрировалась как часть ПЦУ. Впрочем, новой регистрации нет и у многих других приходов по всей Украине, поэтому, из-за действий Филарета, 24 мая синод ПЦУ обязал завершить регистрацию в ближайший месяц. УПЦ КП продолжает существовать как юридическая организация, поэтому на ее имущество и собственность теперь претендует Филарет, о чем было написано в постановлении собора.

ПЦУ уже объявила, что отделение от автокефальной церкви будет иметь "канонические и юридические последствия". Глава ПЦУ, митрополит Киевский Епифаний, назвал происходящее "самовольным и неуставным собранием неопределенной группы неполномочных лиц". Все документы, выданные от имени УПЦ КП после 30 января 2019 года, в ПЦУ признают недействительными. Однако отлучать от церкви Филарета не будут, как заявил представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

По словам религиоведа Натальи Василевич, для Вселенского патриархата поведение Филарета ожидаемо: "Для Филарета создание ПЦУ – это его проигрыш, он считает именно так. Поэтому из того, что он говорит, можно сделать вывод о его собственных церковных приоритетах. Видимо, именно они и определяли его действия как в 90-х, так и в 2000-х годах".

Готовясь к собору, Филарет составил довольно подробное объяснение причин своих действий. В обращении к православной пастве он написал, что считает недостойным для второй по величине православной церкви в мире (после российской – РС) быть митрополией, а не патриархатом. По мнению Филарета, даже в названии новой автокефальной церкви отражен ее неполноценный статус, ведь она не называется Украинской православной церковью, как любая другая – русская, греческая, болгарская, которые контролируют в том числе свои заграничные приходы, а, согласно условиям томоса, может существовать только в пределах Украины. Филарет указывает, что пока ни одна православная церковь не признала ПЦУ, и ни один архиерей Московского патриархата с момента обретения автокефалии не перешел в новую церковь. Все это совокупно означает, что упразднять Киевский патриархат преждевременно, что он "был, есть и существует", так как есть патриарх и структура, которая зарегистрирована официально и имеет юридическую силу.

Обращение Филарета появилось 14 мая на сайте Киевского патриархата, который продолжает обновляться, вопреки появлению ПЦУ. Именно в этот день и началось публичное противостояние почетного патриарха и новой украинской церкви. Во Владимирском соборе, который являлся главным храмом УПЦ КП и в котором служит Филарет, 14 мая ежегодно вспоминают священномученика Макария. На это празднование владыка пригласил многих епископов, но не позвал главу ПЦУ Епифания. Филарет обвинил его в том, что он не следует негласной договоренности, достигнутой накануне предоставления автокефалии, что Филарет будет осуществлять внутреннее управление церковью, а Епифаний станет человеком для ее внешних связей. Не понравилось владыке и то, что глава Православной церкви Украины ни разу не пришел к нему, чтобы провести совместное богослужение.

В итоге на празднике во Владимирском соборе собрались лишь самые близкие иерархи, среди которых, как удивило многих сторонних наблюдателей, трое несут служение в Российской Федерации (митрополит Адриан, возглавляющий Богородскую епархию УПЦ КП, митрополит Иоасаф и викарный архиерей, епископ Валуйский Петр из Белгородско-Обоянской епархии), а еще один – в аннексированном Россией Крыму (архиепископ Климент, возглавляющий Крымскую епархию). Ответ, почему так произошло, нужно искать в томосе, определяющем правила функционирования Православной церкви Украины.

Дело в том, что Константинопольская церковь признает право канонической территории Русской православной церкви. А томос, предоставленный ей Украине, не позволяет ПЦУ иметь приходы и епархии за границей. Это значит, что приходы ПЦУ (а точнее, Киевского патриархата, ставшего частью новой церкви), вынуждены отойти РПЦ в случае, если они пожелают сохранить данный им канонический статус:

– О каких-то исключениях может идти речь, но в принципе, я думаю, Константинополь не будет вторгаться на территорию Русской православной церкви, по крайней мере в самой Российской Федерации, – говорит религиовед Наталья Василевич. – Сам Константинополь не прерывал евхаристического, канонического общения с Русской православной церковью (евхаристическое общение с Константинопольской церковью было прервано только со стороны РПЦ после решения о томосе – РС), он признает ее как поместную церковь, ее право окормлять верующих на определенной территории и ранее он признавал ее право осуществлять пасторскую деятельность на территории Украины. Именно Украинская православная церковь Московского патриархата признавалась Константинополем как единственная каноническая церковь. Уже потом, используя исторические аргументы, что Русская православная церковь не справилась с врачеванием раскола, Константинопольская церковь придумала схему, по которой было восстановлено ее право на территории Украины. Но вмешиваться в ситуацию на территории России вселенский патриарх не будет, иначе это пустит под откос всеправославные отношения, потому что православное общение держится на том, что все поместные церкви более-менее друг друга признают. Хотя между церквями постоянно происходят конфликты.

– То есть, решением Константинопольского патриархата эти церкви должны перейти в Русскую православную церковь?

– Это их личное дело. Канонический вариант у них только один: перейти в Русскую православную церковь. Приходов ПЦУ на территории Российской Федерации быть не может, потому что они не могут быть за пределами Украины. Потому, что Константинополь признает Русскую православную церковь, а ПЦУ признает РПЦ, и Епифаний поминает патриарха Московского во время богослужения. То есть, действительно ПЦУ стала к Русской православной церкви гораздо ближе, чем был Киевский патриархат. Я понимаю проблемы тех епископов на территории Российской Федерации, которые не хотят присоединяться к Русской православной церкви, но у них нет вариантов. Они могут продолжать быть либо в Киевском патриархате, либо оставаться автономными епархиями. В России пока не преследуется альтернативная православная юрисдикция. Они могут продолжать существовать так, как и ранее, если им так удобнее, и они себя так лучше чувствуют, это соответствует их ценностям и убеждениям. Они могут выбрать и такой путь, но тогда они будут находится в расколе. Вариантов мало, но что делать? Я, например, когда приезжаю в Беларусь, тоже не имею вариантов, у меня есть только Белорусская православная церковь Московского патриархата. И я иду в храм Московского патриархата. Но даже когда я молюсь в храме Константинопольского патриархата где-нибудь за границей все равно я нахожусь в общении с Московским патриархатом. То есть, если ты хочешь быть в канонической церкви, тебе в любом случае приходится признавать Московский патриархат. Епископам, которые находятся на территории России, в каноническом плане некуда деться. В России нет структур Константинопольского патриархата, поэтому перейти куда-то они не могут. Это непростая ситуация. Им ничего не остается как быть в расколе, продолжать в нем оставаться, и быть независимыми от всемирного православия в любом его виде. Их можно понять. Помимо этого, я думаю, здесь играет роль и личный фактор. У этих епископов, наверное, есть свое видение того, что нужно и что должно. На мой взгляд, очень часто все решается не на уровне церковных перспектив, а на уровне человека, который осуществляет епархиальное управление, у которого есть приходы и структура.

– Почему Константинопольский патриархат, предоставляя томос Украине, не продумал, что будет с российскими приходами УПЦ КП в России?

– Я думаю, что первостепенная забота была о тех, кто находится в Украине. Невозможно было все предусмотреть. Самым лучшим вариантом было проведение собора, на котором бы произошло знакомство со всеми епископами, некоторых можно было заново рукоположить, некоторых признать, какими они есть… Такая работа заняла бы много лет, но она требовала бы того, чтобы все стороны сотрудничали со Вселенским патриархатом, это требовало бы других отношений с Русской православной церковью. Но идеально сделать не получилось. Многое можно критиковать, много было подводных камней, но приходилось действовать, исходя из той ситуации, которая есть, опираясь на кадры, какие есть, учитывая интересы разных сил, в том числе политических. Приходилось балансировать. Это нелегко создать новую поместную церковь, и получилось, что какие-то вещи оказались на втором плане. Вот приходы в Российской Федерации и были принесены в жертву.

Проблемы, возникшие с российскими приходами ПЦУ, есть и у некоторых других епархий УПЦ КП за границей. Это касается, например, некоторых американских и канадских приходов церкви, а также молдавских, однако епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку) во Владимирский собор не приехал.

– Скорее всего, Вселенский патриархат воспримет происходящее как враждебное деяние, направленное против единства православной церкви в Украине, – говорит религиовед Наталья Василевич. – И я думаю, что, скорее всего, последуют определенные канонические санкции уже со стороны Вселенского патриархата. Но, с другой стороны, может, это событие будет вообще проигнорировано, обращая внимание на почтенный возраст Филарета. Правда, в случае с другими поместными церквями Вселенский патриарх применял жесткие санкции.

По мнению Натальи Василевич, для ПЦУ сложившая ситуация парадоксально поможет ускорить процесс признания церкви другими поместными церквями:

– Если ПЦУ на протяжении длительного времени будет себя показывать с хорошей стороны, будут развиваться богословские исследования, будет налаживаться церковная жизнь, не будет никаких скандалов, я думаю, что для других поместных церквей это станет сигналом того, что церковная жизнь налажена, что есть церковная организация, и необходимо эту церковную организацию признать. На это нужно время. Да и для ПЦУ то, что процесс затягивается, большой роли не играет. Они все равно признаны Вселенским патриархатом. Канонический статус этой церкви шаткий, но он есть.

Признание Православной церкви Украины другими поместными церквями – одна из причин, которую Филарет называет в числе толкающих его на отделение. Однако косвенное признание – пока со стороны Элладской церкви – уже состоялось. В ПЦУ был отпущен архимандрит Епифаний, его рукоположили на епископа 26 мая в Михайловском Золотоверхом соборе в Киеве. Возможно, вскоре последует и официальное решение Афин.