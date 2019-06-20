В Чите на День медработника врачам подарили таблетки от поноса

В Забайкальском крае профсоюз здравоохранения подарил врачам в День медицинского работника набор лекарств, в котором были средства от расстройства пищеварения, поноса и простуды. Стоимость подарочного набора составляет около 500 рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева со слов пациентки.

По словам посетительницы одной из поликлиник Читы, она застала врача, к которому пришла на приём, в слезах. Мадработник рассказала, что подарок вручили в торжественной обстановке. "Врачи тоже люди, их нужно ценить и уважать прежде всего самой медкорпорации. А может, это были залежавшиеся на полке медикаменты, почему бы не сэкономить?" – написала Коптеева.

Глава медицинского профкома Ольга Назарова назвала доводы Коптеевой "нелогичными". Она заявила, что медики – это не только женщины, которые были бы рады цветам на праздник. По словам главы профкома, общественная организация имеет право расходовать средства, поступающие в качестве взносов, по собственному усмотрению. Об этом она заявила изданию "МК в Чите".

Назарова отметила, что члены профсоюза поддержали идею подарка. По её словам, недовольными могли быть те, кто не состоит в профсоюзе и поэтому не получил подарок.

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