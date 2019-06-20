Мосгорсуд оставил в силе арест физика Ковалёва, обвиняемого в госизмене

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест Романа Ковалёва, ученика и коллеги известного физика Виктора Кудрявцева, который также находится под арестом.

Оба сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения обвиняются в госизмене.

Рассмотрение жалобы Ковалёва проходило в закрытом режиме, так как уголовное дело засекречено. По решению суда первой инстанции он был отправлен в СИЗО до 5 августа 2019 года.

Учёный-физик Виктор Кудрявцев обвиняется в том, что во время исследований гиперзвуковых технологий, которые могут быть использованы для создания новейшего вооружения, передавал их результаты в научный институт в Брюсселе. Следствие считает, что Роман Ковалёв мог помогать ему.

Обвиняемые вину не признают. Защита Кудрявцева настаивает на том, что учёный не имел доступа к гостайне на протяжении последних 20 лет, а его программа исследований была утверждена правительством и отчеты по ней находились в открытом доступе.

При этом если Ковалёва арестовали в июне, то 75-летний Кудрявцев находится в СИЗО уже год. Учёный неоднократно жаловался на состояние здоровья, 13 мая по требованию Европейского суда по правам человека его перевели из изолятора в больницу, однако спустя четыре дня вернули в камеру. Медики не нашли заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

На прошлой неделе суд отказался перевести Кудрявцева под домашний арест под предлогом того, что в его электронной почте нашли письмо о предварительно одобренном виде на жительство в США. Судья не стал учитывать то, что такие письма массово рассылают мошенники.

В ноябре 2018 года адвокат и руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов рассказал, что Кудрявцеву предлагали в обмен на выход из СИЗО признать вину и дать показания на Ковалёва, однако учёный отказался это делать.