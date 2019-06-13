Суд отказался переводить под домашний арест 75-летнего учёного из Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева из-за обнаруженного в его электронной почте письма от мошенников. В нём сообщалось о предварительном одобренном Кудрявцеву виде на жительство в США. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на адвоката учёного.

Глава консульской секции американского посольства в России Кэтрин Холт в ответе на запрос адвоката, сообщила, что правительство США никогда не отправляет письма участникам лотереи на грин-карту по электронной почте. Подобные письма, добавила она, часто отправляют мошенники.

Сообщение о часто случающихся случаях мошенничества с рассылкой писем об одобрении вида на жительство в США размещена так же на сайте Госдепартамента США и на сайте Службы гражданства и иммиграции США.