В Челябинске прекращено дело против лидера движения "СТОП ГОК"

Суд в Челябинске прекратил административное дело в отношении лидера движения "СТОП ГОК" Василия Московца, сообщил адвокат Андрей Лепёхин, сотрудничающий с международной правозащитной группой "Агора".
Дело, заведённое по статье "пропаганда либо публичная демонстрация нацистской символики", прекращено за отсутствием состава правонарушения.
Поводом для его возбуждения стал пост активиста в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный в августе 2014 года. Как пояснял Московец, он сфотографировал изображение свастики на заборе и сопроводил публикацию подписью о том, что местные власти не отреагировали на его заявление в прокуратуру с требованием закрасить изображение.
- Челябинское экологическое движение "СТОП ГОК" борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки Томинского медного месторождения. Работы, по мнению активистов, нанесут непоправимый ущерб экосистеме области.
- В марте 2019 года на лидера движения Василия Московца было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к хулиганству группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, активисты "СТОП ГОК" хотели создать отряд из сотни человек, которые должны были запугивать рабочих и мешать полиции и охранникам проехать на территорию комбината. Защита Московца считает обвинение выдуманным. По словам адвокатов, "дело возбудили тогда, когда он заявил о своём намерении участвовать в выборах мэра Челябинска".
- Ранее следователи предъявляли обвинение активисту "СТОП ГОК" Гамилю Асатуллину. По их версии, он пытался поджечь на территории горно-обогатительного комбината деревья и будку. Это якобы нанесло ущерб в размере одного миллиона рублей и остановило строительство ГОК на один день.
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