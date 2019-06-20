В Челябинске прекращено дело против лидера движения "СТОП ГОК"

Суд в Челябинске прекратил административное дело в отношении лидера движения "СТОП ГОК" Василия Московца, сообщил адвокат Андрей Лепёхин, сотрудничающий с международной правозащитной группой "Агора".

Дело, заведённое по статье "пропаганда либо публичная демонстрация нацистской символики", прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Поводом для его возбуждения стал пост активиста в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный в августе 2014 года. Как пояснял Московец, он сфотографировал изображение свастики на заборе и сопроводил публикацию подписью о том, что местные власти не отреагировали на его заявление в прокуратуру с требованием закрасить изображение.