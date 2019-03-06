В Челябинске лидеру движения "Стоп ГОК" предъявили обвинение

В Челябинске следователи предъявили окончательное обвинение лидеру движения "Стоп ГОК", активисты которого выступают против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Василию Московцу вменяют подстрекательство к хулиганству группой лиц по предварительному сговору, сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ольга Лепехина.

Юрист считает обвинение выдуманным. "Дело возбудили по факту и решили привлечь лишь тогда, когда Московец заявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Челябинска", – заявила Лепехина.

Ранее следователи предъявили обвинение активисту "Стоп ГОК" Гамилю Асатуллину. Ему вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на не доведенное до конца преступление и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Следователи считают, что Асатуллин пытался поджечь на территории комбината деревья и будку. Это якобы нанесло ущерб в размере одного миллиона рублей и остановило строительство ГОК на один день.

По версии следствия, активисты "Стоп ГОК" хотели создать отряд из сотни человек, которые должны были запугивать рабочих и мешать полиции и охранникам проехать на территорию комбината.

Челябинское экологическое движение "Стоп ГОК" борется против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки Томинского медного месторождения. Работы, по мнению активистов, нанесут непоправимый ущерб экосистеме области.

Экологи указывают на то, что по планам инвесторов построенный комбинат будет ежегодно перерабатывать 28 миллионов тонн медно-порфировой руды и выпускать до 500 тысяч тонн медного концентрата. При этом медную руду собираются добывать методом взрывных работ, из-за которых на многие километры вокруг будут подниматься облака пыли, а кислота, с помощью которой из породы выделяют медь, попадет в Шершневское водохранилище – основной источник питьевой воды для Челябинска и пригородов.