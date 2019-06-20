Бизнесмен Бойко-Великий арестован судом на два месяца

Суд в Москве арестовал на два месяца до 19 августа предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате. В среду он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Бизнесмена обвиняют в особо крупной растрате средств банка "Кредит-Экспресс". Сообщается, что в связанных с ним компаниях, таких как "Электроника на Пресне", "Рузское молоко" и "Ваш финансовый попечитель", прошли обыски.

Вместе с Бойко-Великим были задержаны ещё шесть человек, сотрудников "Кредит-Экспресс". По версии следствия, с 2013 по 2018 год они похитили более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов средств клиентов банка.

Центральный банк отозвал лицензию у ростовского банка "Кредит Экспресс" в мае 2018 года. Компания Бойко "Ваш финансовый попечитель" к этому моменту контролировала 10 процентов его активов.

Бойко-Великий известен своими ультраконсервативными взглядами и эксцентричным поведением. В частности, он ввёл для сотрудников своего предприятия "Рузское молоко" так называемый православный кодекс, поощрял зачёркивание штрих-кодов на молочной продукции, обращался к министру культуры с просьбой убрать из экспозиции Третьяковской галереи картину "Иван Грозный и сын его Иван", в начале 2012 года провёл митинг у Дома Правительства России под лозунгом "За святую Русь", на котором звучали призывы против лидеров протеста на Болотной площади, за Владимира Путина.